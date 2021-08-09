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Спецоперация России — в ТКГ высказались о требовании очной встречи в Минске Сергей Гармаш рассказал, почему сложно перенести переговоры по Донбассу из столицы Беларуси

Перенести заседания Трехсторонней контактной группы из Минска можно будет только после снятия коронавирусных ограничений, заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Именно этот вопрос будет рассматриваться первым.

Перенести заседания Трехсторонней контактной группы из Минска можно будет только после снятия коронавирусных ограничений, заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Именно этот вопрос будет рассматриваться первым.

В чем сложность переноса переговоров в новое место, рассказал в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш.

"Все три стороны должны согласовать и согласиться на новое место. Во-вторых, принимающая сторона тоже должна дать свое согласие. И в третьих, все участники переговоров должны иметь возможность приехать на территорию принимающей стороны. Мы знаем, что некоторые участники находятся под санкциями и не могут въезжать на территорию Евросоюза. Это отдельный пласт работы для ТКГ, который сейчас, мне кажется, несвоевременный, потому что одна волна коронавируса сменяется другой, и говорить сейчас об очной встрече — это такая политтехнология, информационная спецоперация России", — сказал он.

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Гармаш считает, что место очных переговоров — это второстепенный вопрос.

"Сейчас переговоры проходят в онлайн-режиме уже больше года. Это достаточно удобно, это дало свои результаты. Мы помним, что именно в такой форме было заключено перемирие, которое спасло десятки жизней военных только с нашей стороны. Поэтому вопрос, где проводить заседания и в какой форме, вторичен. Первично желание сторон вести конструктивный диалог, пока такого желания со стороны России мы не видим. Мы видим желание Москвы представить себя посредником, а нам навязать диалог со своими марионетками. Это неприемлемо для нас и не способствует решению конфликта", — сказал он.

Напомним, после выборов в Беларуси в августе 2020 года, которые сопровождались массовыми протестами, Украина не признала Александра Лукашенко официально избранным президентом. После этого представители украинской власти заговорили о переносе переговоров по Донбассу из Минска. На время пандемии коронавируса и карантинных ограничений переговоры проходят в онлайн-режиме.

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