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Германия и Франция не хотят Украину в НАТО — Карасев объяснил почему Политолог рассказал, что настораживает немцев и французов в вопросе Украины

Германия и Франция не хотят членства Украины в ЕС и НАТО — об этом заявил политолог Вадим Карасев в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Германия и Франция не готовы признать Украину частью евроатлантического пространства, Запада и так далее. И во-вторых, Германия и Франция размышляют так: если Украина будет членом НАТО, Европейского Союза, а Украина плюс Польша, Литва, страны Балтии, Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия – Восточная Европа будет доминирующей над так называемой коренной Европой, Западной. Это меняет все балансы, это не в интересах Германии, Франции, других западноевропейских стран", — сказал он.

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Карасев объяснил, что конкретно не нравится двум странам.

"Украина — это большая территория, большое количество населения, на фоне многих балтийских или балканских стран у Украины большая военная мощь. И это немцев и французов настораживает, что тогда проатлантический фланг Европы будет антинемецким, у них есть проблемы с поляками, странами Балтии, особенно после того, как "Северный поток – 2" будет введен в эксплуатацию. Мы же видим, как пострадала репутация Германии у тех же поляков", — сказал он.

Напомним, в Брюсселе 14 июня состоялся саммит НАТО. Как отмечается в заявлении по итогам саммита, НАТО подтверждает решение, принятое в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом Альянса через план действий по членству (ПДЧ).

Нардеп от "Слуги народа" Алексей Жмеренецкий ранее сообщил, что Верховная Рада может обратиться к Соединенным Штатам относительно предоставления ПДЧ после переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.