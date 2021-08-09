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Крым вынесли на повестку дня — политолог о важной задаче Крымской платформы Кирилл Сазонов объяснил, каких результатов можно добиться с помощью новой площадки для переговоров

Основная ценность Крымской платформы в том, что вопрос оккупации Крыма снова вернули в обсуждение — об этом заявил политолог Кирилл Сазонов в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24".

"Мы можем бесконечно спорить о скорости нашей ходьбы, о походке — красивая она или нет, но очень важно, куда мы идем и идем ли вообще. Сценарий был простой — что Россия аннексировала Крым, это цель, а Донбасс — это средство. Развязать войну на Донбассе, чтобы отвлечь от Крыма. И это, в принципе, успешно реализовалось при молчаливом согласии руководства Украины. И минский, и нормандский формат — все обсуждают ситуацию в ОРДЛО. Никто не обсуждает Крым. Россия обсуждать Крым отказывается. Зеленский этот вопрос на повестку дня вынес, Крымская платформа будет через две недели. Мы понимаем, что в сентябре Крым не вернется, Россия его по доброй воле не отдаст. Эта история очень надолго. Но мы вернули Крым в повестку дня. Крым обсуждается, он опять важен. Когда мы его вернем, как — это вопрос. Но кому, как не нам, этим заниматься? Если Украина не говорит о Крыме, то от кого ждать этого разговора?" — сказал он.

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Эксперт ответил, сколько может продолжаться ситуация с Крымом.

"Сколько длится ситуация на Кипре, сколько длилась ситуация с оккупацией стран Балтии, которые Запад не признал республиками Советского Союза? Это может растянуться очень надолго. Россия — это, рыбаки поймут, как щука: у нее зубы загнуты назад, она если вцепилась, то вытащить что-то изо рта почти невозможно. В этом заинтересована в первую очередь Украина. От нас все и зависит. Если мы сделаем из этой платформы мощную площадку, на которой постоянно будут звучать обсуждения, благо, Россия поводов дает массу, то можно сделать площадку уровня ООН. Главное, эти поводы грамотно информационно использовать. Если мы к этому отнесемся всерьез — все получится", — сказал он.

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Напомним, о Крымской платформе объявил президент Украины Владимир Зеленский в сентябре 2020 года во время своего выступления на сессии Генассамблеи ООН. Цель Крымской платформы — обсуждение путей деоккупации Крыма.

Планируется, что она будет функционировать на четырех уровнях: при участии глав государств, министров иностранных дел, парламентов и экспертных кругов из разных стран. Первый саммит Крымской платформы состоится 23 августа, накануне 30-й годовщины независимости Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пообещал обнародовать подробный список участников "Крымской платформы".

"Мы немного позже откроем детальный список, кто представляет какую страну. Сейчас могу сказать, что от Великобритании будет министр обороны, что само по себе является символичным и четко указывает на проблему безопасности, созданную российской оккупацией Крыма", — сказал он.