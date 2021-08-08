23:54, Вчера

Двустороннее движение идет — Кулеба о вступлении Украины в НАТО Дмитрий Кулеба рассказал, что необходимо для того, чтобы Украина стала частью НАТО

Получение Украиной ПДЧ в НАТО — это дорога с двусторонним движением, заявил в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Я думаю, что это дорога с двусторонним движением. Это как копать тоннель под водой — с обеих сторон начинают копать, и в определенной точке встречаются. Иногда наши партнеры больше хотят, как это было в 2013 году, когда они хотели Соглашение об ассоциации подписать, а президент Янукович тогдашний отказался. Иногда мы больше хотим, набрасывает им каких-либо дополнительных идей, проектов, амбиций, они сдержанно на них реагируют. Но в принципе это двустороннее движение идет. Я отвергаю абсолютно позицию о том, что нам кто-то что-то должен, а мы ничего не должны делать. Так же я отрицаю идею о том, что только мы должны что-то делать, а та сторона просто сидеть и нас ждать. Это реально движение двух партнеров, двух сторон к общему результату", — сказал он.

Читайте также: Мы делаем достаточно — "слуга народа" о вступлении Украины в НАТО

Кулеба рассказал, что делать Украине.

"Любое решение состоит из технической работы и политического решения. Вопрос в том, какая из частей доминирует в этом коктейле. Когда речь идет о членстве Украины в НАТО или ЕС, то вес политической составляющей намного больше, чем технической работы. Были страны, которые стали членами, не достигнув соответствия всем критериям членства, но их авансом взяли, потому что это было политическое решение. Ключевой вопрос, который должно решить украинское государство в отношениях с Западом, прежде всего с НАТО и ЕС, простой и сложный одновременно — Запад должен признать, что Украина является частью Запада, что она не является восставшей провинцией "русского мира", буферной зоной, срединным пространством между Западом и Россией. Когда это решение будет окончательно принято, так как сейчас оно еще не единогласно принято, вот тогда процесс нашей европейской и евроатлантической интеграции очень сильно ускорится", — сказал он.

Напомним, в Брюсселе 14 июня состоялся саммит НАТО. Как отмечается в заявлении по итогам саммита, НАТО подтверждает решение, принятое в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом Альянса через план действий по членству (ПДЧ).

Нардеп от "Слуги народа" Алексей Жмеренецкий ранее сообщил, что Верховная Рада может обратиться к Соединенным Штатам относительно предоставления ПДЧ после переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.