23:37, Вчера

Мы противодействуем сценарию России — Кулеба о газовом вопросе Глава МИД рассказал, как Россия шантажирует Европу газом

Россия закачала в газохранилища "Газпрома" очень мало газа на фоне того, что в мире растет цена на газ, и шантажирует Европу. Ситуацию прокомментировал в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Именно это (шантаж - ред.) мы и наблюдаем. Но мы не просто смотрим на это — мы противодействуем этому сценарию, который не соответствует ни интересам Украины, ни интересам Европы, ни интересам США. Мы к этому факту привлекали внимание в Вашингтоне. Будем об этом говорить и с Германией, которая недавно прислала нам официальное согласие на проведение консультаций по "Северному потоку-2", которые Украина инициировала в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, относительно потенциального нарушения положений Соглашения об ассоциации. Сейчас мы видим, что Россия не подходит к вопросу транзита газа добродетельно, то есть начинает манипулировать", — сказал он.

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Кулеба подчеркнул, что просто договориться с Россией невозможно.

"Некоторые страны в Европе считают, что еще можно договориться с Россией. Мы считаем, что нет. Речь идет о договоренности в газовом секторе. Мы объясняем, что не верим в этот сценарий, и поэтому полагаться на добропорядочность России — это риск, который зашкаливает. Нужно искать альтернативные инструменты, альтернативные гарантии энергетической безопасности", — сказал он.

Напомним, что Россия строит "Северный поток-2" в обход Украины. Это может вызвать падение транзита газа через украинскую газотранспортную систему. США и Германия официально согласовали завершение строительства этого газопровода, по прогнозам, он будет готов к вводу в эксплуатацию в конце августа - начале сентября.

Тем не менее некоторые аналитики считают, что запуск может быть отложен. В частности, российский политический и общественный деятель Марк Фейгин считает, что "проблема может возникнуть, потому что создается монополия рынка газа, и фактически Германия становится оператором как Восточной, так и Центральной Европы".