23:16, Вчера

Это только одна из идей — Кулеба о привлечении США к нормандскому формату Дмитрий Кулеба рассказал о готовности США обсуждать любые способы урегулирования ситуации на Донбассе

США сейчас открыты для обсуждения любых идей, связанных с прекращением российской агрессии против Украины. Об этом заявил в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" глава МИД Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос, будет ли обсуждаться вопрос подключения США к "нормандскому" формату.

"Будут обсуждаться абсолютно все опции, в том числе и такие, которые сейчас не находятся в публичном пространстве и их не обсуждают эксперты. Но идеи у нас есть, мы их проговаривали сейчас во время визита в Вашингтон. Безусловно, президенты тоже об этом будут говорить. США сейчас открыты для обсуждения любых идей, связанных с прекращением российской агрессии против Украины. Потому что они абсолютно решительно поддерживают нас в этой борьбе", — сказал он.

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"Но у любой идеи есть конкретные последствия, обстоятельства, при которых она может быть или не может быть реализована. И когда речь идет о "нормандском" формате, то, безусловно, здесь речь идет не только сразу о позиции Франции и Германии, но и о позиции России — и все это нужно учитывать. Но не нужно зацикливаться на какой-то одной опции. Нужно найти такую опцию, которая даст результат — и именно на это направлен разговор. Не нужно зацикливаться на популярной идее об участии США в "нормандском" формате — это одна из идей, одна из опций", — сказал он.

Нормандский формат - группа лидеров стран (Украина, Германия, Франция, Россия) и их советников, цель деятельности которой - прекращение войны на Донбассе. Первое заседание состоялось в 2014 году в Нормандии во время празднования 70-й годовщины высадки союзников (отсюда и название) последнее заседание на уровне глав государств состоялось в Париже в 2019 году.

Напомним, президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский пообщались по телефону 7 июня. Во время разговора Байден пригласил Зеленского приехать в Вашингтон.

Впоследствии в Белом доме сообщили, что Зеленский должен встретиться с Байденом в Вашингтоне 30 августа.