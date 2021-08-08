19:07, Сегодня

Ее не должно быть — "слуга народа" высказался об амнистии для боевиков в ОРДЛО Нардеп Тарас Тарасенко рассказал, как можно имплементировать Минские договоренности в украинские законы

О готовности нардепов имплементировать Минские договоренности в законодательство Украины рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" народный депутат, фракция "Слуга народа" Тарас Тарасенко.

"Имплементация Минских договоренностей — более сложный процесс, чем можно себе представить. Просто написать текст — одно значение, а его принять и в соответствии с международными нормами реализовать — это совсем другое значение. Приведу пример по амнистии, которую мы также должны однозначно принять. Отношение, или это внутренний конфликт, или внешний имеет разное правовое значение для тех, кого мы будем амнистировать. Украина отмечает, что это — внешний конфликт. И здесь более суровое наказание будет именно для тех, кто участвовал в таком конфликте, амнистия на таких людей не будет распространяться", — сказал он.

Депутат ответил, как совместить тезисы Минских договоренностей и последние тезисы президента Украины Владимира Зеленского о том, что люди в ОРДЛО, которые хотят жить в России, должны туда уехать из Украины.

"Сравнивать не нужно, это право каждого, кто не брал оружие в руки против Украины - оставаться в государстве работать, оставаться гражданином Украины, но быть амнистированным, если он под давлением участвовал в административных процедурах на оккупированной территории. Это юридически разные вещи, их нужно разграничивать. Те, кто брал в руки оружие против Украины, однозначно не должны подпадать под амнистию. Мотивирующих шагов со стороны Украины, мне кажется, уже сделано достаточно. На самом деле постоянная поддержка со стороны России боевиков — это как раз является антимотивирющим шагом, они просто уже привыкли в таком состоянии жить, и им это не интересно. Поддержка России и составляет такую ситуацию, что люди не хотят сдавать оружие, они наслаждаются своей властью ", — сказал он.

Ранее в интервью телеканалу "Дом" Владимир Зеленский, в частности, призвал жителей ОРДЛО, которые считают себя русскими и что их место в России, "искать себе место в России". Думать так и продолжать жить на территории Украины президент назвал "большой ошибкой".

"Это большая ошибка - оставаться жить на Донбассе, это никогда не будет российская территория. Никогда. Неважно, сколько она оккупирована, это как стена, которая была в Германии", — сказал он.