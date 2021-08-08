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Выдающаяся дата в жизни Украины — Олег Ляшко о 10-летии Радикальной партии Лидер Радикальной партии поздравил всех своих сторонников

Радикальная партия отмечает 10 лет со дня своего основания. По этому поводу высказался в программе "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24" председатель Радикальной партии Олег Ляшко.

"Я поздравляю всех своих десятки членов партии, единомышленников, сторонников, всех тех, кто поддерживает нас, разделяет наши взгляды. Я поздравляю всех с этой выдающейся датой и в жизни партии, и в жизни страны. Для меня моя партия — это как мой третий ребенок, которого я люблю, ценю и сделаю все, чтобы она была успешной. Поэтому я обращаюсь ко всем нашим сторонникам, единомышленников: верьте в себя, верьте в партию, верьте в Украину. Все наши победы впереди", — сказал политик.

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Ляшко поздравил с праздником своих сторонников. Он отметил, что все победы впереди, поэтому и создание общества равных возможностей и общего благосостояния не за горами.

Олег Ляшко возглавил Радикальную партию 8 августа 2011. На своих первых парламентских выборах 2012 года политсила заняла 8 место. На внеочередных выборах президента 2014 Ляшко был третьим с результатом в более 8%. А на парламентских выборах его партия тогда заняла 5 место, в Верховную Раду прошли 22 народных депутата.

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2019 на внеочередных парламентских выборах СПУ набрала более 4%, однако в Раду не попала, и несмотря на это продолжает свою работу с избирателями в регионах.