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Бюро экономической безопасности может забрать часть функций у СБУ и полиции - Данилюк Экс-секретар СНБО напомнил, что стоял у истоков нового органа

Бюро экономической безопасности, создаваемое в Украине, должно забрать себе функции СБУ, налоговой милиции и Национальной полиции по расследованию экономических преступлений против государства.

Об этом рассказал в эфире программы "Большая деолигархизация" на телеканале "Украина 24" экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк. Он напомнил, что стоял у истоков создания Бюро экономической безопасности - "разрабатывал концепцию, а затем законопроекты".

"По замыслу, это должен быть единый орган государственный, который бы занимался расследованием экономических преступлений против государства. И он должен заменить СБУ в выполнении этих функций, налоговой милиции и Национальной полиции... Что не так? То, что его пытаются взять под контроль. Власть пытается взять под контроль всеми средствами... И сейчас создана комиссия, которая выбирает руководителя, которая полностью политически зависима, и ключевая попытка - это назначить контролируемую человека... Превращается в карательный орган, с мощным полномочиями, которых нет сейчас ни у одного органа в стране. И главное - он не будет выполнять основную функцию - это расследование этих преступлений, пресекать преступления. И это значит, что там и дальше будут продолжать воровать миллиарды. И тогда у меня позиция следующая - лучше тогда вообще его не создавать, чем будет таким", - отметил экс-секретарь СНБО.

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Данилюк подчеркнул, что, согласно закону, "любое политическое влияние на БЭБ запрещено со стороны президента, со стороны премьер-министра и так далее".

"Это должен быть независимый орган. Почему? Потому, что он отвечает за очистку системы. А система коррумпирована, система крадет деньги, система поддерживает людей, которые работают не на общество. А задача этого органа поставить на этом точку. Должен быть независимый человек. Вообще вопрос независимости органов - это не новый вопрос, да? И Порошенко, и Зеленский никак не могут смириться с независимостью НАБУ. и тогда, и сейчас ведется борьба за специальную антикоррупционную прокуратуру, влияние на нее. никак не могут назначить руководителя ГБР, потому что это очень мощный орган и как-то надо своего человека провести. Сейчас там борьба с БЭБ, ничего нового. Почему? Потому что власть традиционно не доверяет обществу, не доверяет гражданам, бизнесу, чиновникам, и вместо этого пытается контролировать и манипулировать", - сказал он.

Экс-секретарь СНБО также рассказал, какая деолигархизация нужна Украина:

"Есть власть, а есть олигарх. Власть якобы пытается с ним бороться. А чего власть хочет достичь? А она способна сделать так, чтобы экономика развивалась? Если она способна, то это может даже выгодно олигарху, потому что его активы больше будут стоить. И он может даже готов отдать это влияние. А если власть не способна ничего сделать - это создает хаос. А хаос это не о борьбе, это - уничтожение инвестиционной привлекательности Украины. Все меньше будет денег как извне, так и внутри страны. И украинцы будут уезжать. Такая "деолигархизация" нам точно не нужна".

Напомним, в январе 2021 года Верховная Рада приняла закон, предусматривающий создание в Украине принципиально нового правоохранительного органа - Бюро экономической безопасности (БЭБ). По замыслу авторов документа, орган должен стать единственным, который будет расследовать преступления, связанные с экономикой.

На создании нового органа настаивали международные кредиторы Украины, в частности МВФ.

Сейчас продолжается конкурсный отбор директора ведомства, детективов, аналитиков на вакантные должности. Бюро должно заработать 25 сентября этого года и на следующий день после этого Государственная фискальная служба должна прекратить свое существование.