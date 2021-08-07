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"Слуга народа" назвал Лукашенко убийцей: у него на руках кровь десятков людей Как заявил нардеп, у белорусского лидера в распоряжении есть специальные отряды убийц

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко является убийцей, на руках у которого кровь десятков политических оппонентов.

Об этом заявил в эфире программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24" нардеп от "Слуги народа" Марьян Заблоцкий, комментируя гибель главы общественной организации "Белорусский дом" Виталия Шишова.

На вопрос, можно ли обеспечить белорусским оппозиционерам безопасность на территории Украины, нардеп ответил:

"Это будет очень сложно. К сожалению, в Беларуси уже десятки лет существуют отряды убийц. Известны даже их имена. Это даже бывший директор тюрьмы, в которой расстреливали заключенных, ведь в Беларуси еще смертная казнь, рассказывал, как во время исчезновения основных политических оппонентов выдавали специальный пистолет для расстрела. Есть документалки в интернете, в которых сами участники этих расстрелов рассказывали, как они убивали политических оппонентов. Уже давно на руках Лукашенко кровь десятков убитых, еще десятки, к сожалению, дополнились во время последних протестов. К сожалению, самопровозглашенный президент соседней страны является убийцей, и у него есть такие отряды".

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Напомним, глава общественной организации "Белорусский дом" 26-летний Виталий Шишов 3 августа был найден повешенным в одном из парков Киева недалеко от места жительства. Накануне вечером девушка Виталия сообщила, что он пошел на пробежку и не вернулся.

Многие эксперты сходятся во мнении, что Шишов был убит, и что преступники инсценировали суицид, чтобы замести следы.

Полиция начала уголовное производство по ст. 115 УК Украины "умышленное убийство". Проверяется, в частности, версия убийства, замаскированного под самоубийство.

Некоммерческая организация "Белорусский дом" занимается учетом беженцев из Беларуси и оказанием помощи гражданам, пострадавшим от режима Лукашенко.