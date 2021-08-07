Зеленский изменил отношение к войне на Донбассе: эксперт раскрыл детали
У президента пошло изменение подхода к урегулированию конфликта, считает Александр Мусиенко
Президент Украины Владимир Зеленский изменил свое отношение к войне на Донбассе после того, как убедился, что судьба конфликта находится в руках одного человека - президента России Владимира Путина.
Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" военный эксперт Александр Мусиенко.
"У президента произошла переоценка ценностей, эволюция взглядов... Выступая в парламенте во время инаугурационной речи президент Зеленский говорил "не мы начали эту войну, но нам ее завершать". Сейчас он говорит, что "на 90% это не от нас зависит, это все же Путин", - отметил эксперт.
По его словам, Зеленский за два года в президентском кресле увидел, как игнорируются предложения Украины, как "не выполняются договоренности с той стороны о перемирии и многое другое".
"Зеленский сменил видение: так от нас же это все зависит. И эта эволюция шла постепенно. Вспомните эту договоренность о перемирии 2020 года. Тогда где-то до Нового года были реляции: смотрите, нам удалось, перемирие работает. Но после Нового года ушло: я не знаю, сколько это перемирие продержится, я не знаю, потому что не от нас зависит. То есть пошло изменение взглядов, и мне кажется, что пошло изменение подхода к урегулированию этого конфликта", - пояснил Мусиенко.