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Зеленский изменил отношение к войне на Донбассе: эксперт раскрыл детали У президента пошло изменение подхода к урегулированию конфликта, считает Александр Мусиенко

Президент Украины Владимир Зеленский изменил свое отношение к войне на Донбассе после того, как убедился, что судьба конфликта находится в руках одного человека - президента России Владимира Путина.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" военный эксперт Александр Мусиенко.

"У президента произошла переоценка ценностей, эволюция взглядов... Выступая в парламенте во время инаугурационной речи президент Зеленский говорил "не мы начали эту войну, но нам ее завершать". Сейчас он говорит, что "на 90% это не от нас зависит, это все же Путин", - отметил эксперт.

По его словам, Зеленский за два года в президентском кресле увидел, как игнорируются предложения Украины, как "не выполняются договоренности с той стороны о перемирии и многое другое".