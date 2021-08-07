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Грозев о расследовании "вагнергейта": мы хотим услышать версию государства Журналист пообещал, что расследование обязательно будет опубликовано, но сроков не назвал

Расследователи Bellingcat, изучавшие обстоятельства сорванной операции по поимке наемников российской ЧВК "Вагнер", пока не получили ответ на вопрос, почему операция была отменена в последнюю минуту.

Об этом заявил в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" расследователь Bellingcat Христо Грозев. Комментируя возможные сроки публикации расследования, Грозев сказал:

"Я не могу сказать, когда выйдет, потому что каждый раз, когда я говорю, что оно выйдет в какую-то дату, идет отсрочка, потому что происходит намного больше всего актуального в мире, которое 5-10 человек, которые занимаются Восточной Европой, не могут охватить. Наше расследование по факту – была операция или ее не было – закончено. Мы видим операцию, которая реально состоялась. Мы не хотим, чтобы это было однобокое расследование, чтобы мы описали только наше видение и тех участников операции, которые согласились с нами говорить. Мы хотим услышать версию государства. Потому что даже если операция была, и она была подготовлена, есть вероятность, по которой государство легитимно могло бы ее остановить, по разным причинам. Пока мы не можем получить ответ, какие это могли быть причины, которые привели к возможной приостановке".

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Как отметил журналист-расследователь, такие причины могли быть легитимными или нелегитимными:

"Нелегитимными причинами могли быть, например, те, что не хотели ссориться с Россией, не хотели создавать свои личные угрозы. Легитимной причиной мог быть четкий расчет, что риски от этой операции могут быть большими, чем плюсы".

По его словам, в Bellingcat хотят получить ответ на вопрос – "какой расчет довел до того, что операция была все-таки отменена в последнюю минуту?"

"Этого нам не хватает. Расследование обязательно будет опубликовано. Хочу сказать, что нет какой-то структуры, которая могла бы на нас повлиять, чтобы мы остановились или замедлились. Замедление – оно по моей личной вине. Просто не хватает рук и я не могу получить ответы на некоторые вопросы. Но невозможно, чтобы кто-то на нас повлиял", - отметил Грозев.

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Напомним, власти Беларуси 29 июля 2020 года заявили о задержании недалеко от Минска 33 наемников российской ЧВК "Вагнер". Сообщалось, что наемники якобы прибыли в страну, чтобы дестабилизировать ситуацию во время выборов президента.

Украина запросила Беларусь об экстрадиции наемников. Спикер МВД Украины Артем Шевченко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что задержанные в Беларуси наемники ЧВК "Вагнер" воевали на Донбассе.

Однако Александр Лукашенко выдал "вагнеровцев" России. 14 августа генпрокуратура РФ объявила, что 32 наемника, владельцы российских паспортов, вернулись в Россию. Еще один вагнеровец, имеющий белорусское гражданство, остался в Беларуси.

Журналист Юрий Бутусов сообщил в Facebook, что украинские спецслужбы якобы разработали спецоперацию по выманиванию в ловушку боевиков ЧВК, но операция сорвалась из-за утечки информации в Офисе президента. Президент Владимир Зеленский в комментарии "Радио Свобода" назвал "бредом" информацию, обнародованную Бутусовым.

В январе журналист Христо Грозев анонсировал фильм Bellingcat, посвященный возможной спецоперации.