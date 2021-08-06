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"Слуга народа" жестко ответила Скабеевой: стыдно смеяться над чужими победами Депутат напомнила, что именно Россия выступает на Олимпиаде не под собственным флагом

Народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" прокомментировала скандальное заявление российской пропагандистки Ольги Скабеевой, которая высмеяла украинского золотого призера Олимпиады Жана Беленюка.

Российскую пропагандистку развеселило, что Беленюк после победы танцевал гопак. Елена Мошенец ответила на это:

"Очень было неприятно узнать, что госпожа Скабеева, кроме всех своих заслуг, еще является хореографом и знает такие танцевальные детали. Честно говоря, иногда смотришь и удивляешься, насколько человек глубокий абсолютно во всех сферах. Но с другой стороны, хочу зрителям напомнить, что именно Россия выступает на Олимпиаде не под собственным флагом, и ни разу не звучал их гимн, потому что у них есть определенные проблемы. И вообще просто стыдно смеяться над победами других стран, имея в собственной стране такие проблемы".

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Напомним, 4 августа борец греко-римской борьбы Жан Беленюк завоевал на Олимпиаде в Токио первую золотую медаль для Украины. Победную схватку украинский борец завершил зажигательным гопаком, а триумф спортсмена не дал покоя российским пропагандистам. В частности, Ольга Скабеева усмотрела в украинском гопаке Беленюка "москальскую присядку". Кроме того, она высказалась о неукраинском происхождении спортсмена.

Ранее министр спорта Вадим Гутцайт в эфире телеканала "Украина 24" спрогнозировал, сколько медалей могут получить украинские спортсмены на Олимпиаде в Токио.

"Очень сложно сейчас говорить, сколько будет медалей. Я рассчитываю на каждого спортсмена, потому что каждый все свои силы отдал на то, чтобы попасть на Олимпийские игры. Практически все спортсмены все бы отдали, чтобы в первый раз поехать на Олимпийские игры. Они все мечтают выиграть медали, стоять на пьедестале, потому что Олимпийские игры — это топовые соревнования в карьере каждого спортсмена в мире. Я считаю, что выиграют все спортсмены, и проиграют все спортсмены тоже, потому что нет вечных чемпионов, они все тоже проигрывают. Все наши спортсмены чувствуют поддержку Украины, все они готовы. Мы будем каждый день смотреть и болеть за каждого спортсмена", - сказал он.

По состоянию на 6 августа у Украины 14 олимпийских медалей: 1 золотая, 3 серебряных и 10 бронзовых. В общем командном зачете Украина занимает 40-е место.