18:48, Сегодня

Глава НАПК назвал две ключевые вещи, чтобы деньги и политика были разделены Александр Новиков рассказал, нужны ли новые законы для ограничения влияния денег на власть

Какие нужны новые законы, которые ограничат влияние денег на власть, ответил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" председатель НАПК Александр Новиков.

"Уже принятых законов достаточно. Есть необходимость изменения буквально нескольких процессуальных норм. В частности, НАПК обеспечивает добропорядочность политической системы, политических партий путем проверки отчетов партий. Мы установили очень много фактов, где политические партии, отдельные кандидаты финансировались незаконно, передали соответствующие материалы в Нацполицию. К сожалению, у Нацполиции нет достаточного опыта для осуществления таких уголовных производств. Поэтому мы просили парламент передать расследование уголовных производств в отношении партий в НАБУ, потому что это действительно независимый орган", — сказал он.

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Также по мнению Новикова, важно обезопасить судей местных судов от влияния чиновников.

"Второй момент, мы составляем очень много протоколов в отношении народных депутатов, руководителей центральных органов исполнительной власти, других влиятельных лиц. Как правило, в местных судах дела закрываются, потому что мы понимаем, что судебная система отчасти является зависимой от исполнительной или законодательной власти. Мы хотим обезопасить судей местных судов путем передачи протоколов в отношении высших должностных лиц для рассмотрения в Высший антикоррупционный суд. Это две ключевые вещи, которые необходимы для того, чтобы деньги и политика были разделены", — сказал он.

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, какие законы нужны Украине, чтобы остановить или ограничить влияние денег на власть, а саму власть в вымогательстве денег.

"На самом деле это будет целый перечень вопросов, законопроектов, которые предстоит принять. Прежде всего если мы говорим о влиянии денег на власть, или власти на деньги, в плохом смысле этого слова, то это действительно законы, связанные с борьбой с коррупцией", — сказал он.

Напомним, Верховная Рада 1 июля приняла в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского №5599 об ограничении влияния олигархов, который он внес на рассмотрение парламента 2 июня. Цель документа – предотвращение угроз нацбезопасности из-за чрезмерного влияния лиц, которые имеют значительный экономический и политический вес. Такие лица и обозначаются как олигархи.