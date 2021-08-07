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На Донбассе должны самоопределиться: эксперт объяснил слова Зеленского насчет ОРДЛО Президент говорил на понятном для жителей Донбасса языке, отметил Борис Тизенгаузен

Президент Владимир Зеленский посоветовал жителям ОРДЛО, считающим себя россиянами, самоопределиться, поскольку Украина вернет себе Донбасс.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен, комментируя слова Зеленского о том, что Донбасс никогда не будет российским.

"Президент говорил на понятном языке для людей, которые там (на Донбассе – ред.) живут. Президент не сказал: мол, если вы считаете, что вы россияне или близки к России, то убирайтесь. Он сказал: вы должны самоопределиться. Потому что через некоторое время мы, Украина, будем там. Мы будем проводить деоккупацию, в том числе ментальную. И человек со взглядами "я россиянин, я за Путина" и т.д. – ему же некомфортно будет с этими взглядами жить на украинской территории. То есть он для себя должен определить – если ты понимаешь, что Украина рано или поздно вернется туда со своим законодательством, правилами, то решай для себя сейчас, где ты будешь, когда Украина придет", - отметил политтехнолог.

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Как подчеркнул эксперт, "никто никого с чемоданами под зад не выкидывает с этой территории".

"Также Зеленский сказал и о паспортах (российских в ОРДЛО – ред.). То есть он понимает, что людей поставили в такие условия, что без паспорта нельзя оформить жилье и т.д. То есть люди вынуждены получать российские паспорта. Никто не будет их наказывать за то, что они делали это вынуждено. Но люди, которые жгли украинские паспорта, которые говорили "верните нам Путина" – к этим людям вопрос другой. Им нужно быстро самоидентифицироваться и понять, что с этими взглядами они точно не смогут жить на территории Украины", - заявил Тизенгаузен.

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Ранее президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Дом" призвал жителей ОРДЛО, которые считают себя россиянами, "искать себе место в России".

"Я считаю, что если ты сегодня живешь на временно оккупированной территории Донбасса и ты считаешь, что "наше дело правое", "нам - в Россию", "мы - россияне" - большая ошибка оставаться жить на Донбассе. Он никогда не будет российской территорией. Просто никогда", - заявил он.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ответ обвинила Зеленского в попытке "избавиться от своих избирателей как ненужных свидетелей невыполненного им обещания о мире".