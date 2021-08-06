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Адвокат о похищении Чауса: замешаны все спецслужбы Украины и не только Возникают вопросы, каким образом экс-судья исчез из Украины, отметил Ростислав Кравец

К похищению экс-судьи Николая Чауса причастны спецслужбы и правоохранительные органы Украины и некоторых соседних стран.

Такое мнение высказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" адвокат Чауса Ростислав Кравец.

Как подчеркнул адвокат Чауса, "возникают вопросы, которые охраняются Службой безопасности Украины", о том, каким образом экс-судья исчез из Украины и каким образом вновь появился.

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Кравец также выразил убеждение, что его подопечному на сегодняшний день вообще никакая мера пресечения не нужна - "он находится под круглосуточной охраной СБУ, куда он уже денется?"

"Закрытое заседание и было в первую очередь связано с тем, что СБУ в отношении Николая Чауса сегодня осуществляются соответствующие меры по охране его жизни, в первую очередь в связи с тем, что в этом деле с похищением были замешаны, на мой взгляд, все спецслужбы и все правоохранительные органы Украины, а также некоторые спецслужбы и правоохранительные органы соседних стран", - отметил он.

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Напомним, в 2016 году детективы НАБУ разоблачили судью Николая Чауса в получении 150 тыс. долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Его дело привлекло внимание СМИ тем, что Чаус спрятал полученные деньги в стеклянную банку и закопал ее.

Верховная Рада дала согласие на привлечение судьи к уголовной ответственности, однако Чаус успел бежать за границу. Экс-судью объявили в розыск, впоследствии он был задержан в Молдове по экстрадиционному запросу Украины. В апреле 2021 года власти Молдовы заявила о похищении Николая Чауса.

30 июля Чаус был обнаружен в Винницкой области. Он рассказал, что был похищен неизвестными лицами и подтвердил, что является экс-судьей Днепровского райсуда Киева. Чауса доставили в Киев. Адвокат экс-судьи сообщил, что Чаус не задержан Службой безопасности Украины, а находится под защитой ведомства.

3 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали Николая Чауса в столичной клинике "Феофания". Суд избрал экс-судье меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.