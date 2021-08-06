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"Время тихой дипломатии": озвучены подробности подготовки визита Зеленского в США Ожидается, что переговоры Зеленского и Байдена будут продуктивными

Подготовка переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена, запланированных на 30 августа, выходит на финишную прямую. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Вашингтоне провели ряд встреч с американскими чиновниками, где согласовали детали визита Зеленского в США.

Как сообщает корреспондент телеканала "Украина 24" в Вашингтоне, ключевыми были встречи Кулебы и Ермака с советником Байдена по национальной безопасности Джейкобом Салливаном и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Как отмечают украинские чиновники, визит Зеленского должен вывести отношения Украины и США на новый уровень.

"Соединенные Штаты и Вашингтон ждут приезда нашего президента. Все настроены на то, чтобы это был очень продуктивный и очень фундаментальный визит и встреча с президентом Байденом. Мы услышали о том, что безопасность и защита Украины и поддержка нашего суверенитета и территориальной целостности является приоритетом внешней политики США", - отметил Ермак.

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На встрече с американскими конгрессменами и сенаторами не обошли тему строительства "Северного потока-2". Украинские чиновники сообщили, что получили полную поддержку, и подчеркнули, что Украина рассматривает запуск газопровода не с экономической точки зрения, а по соображениям безопасности.

"Особенно в Конгрессе с большим удовольствием сенаторы говорят о "Северном потоке-2". Это большой вопрос, но сейчас, в ближайшие три недели, это будет время тихой дипломатии. Будет огромное количество контактов, обменов документами, переговоров, телефонных разговоров, чтобы выйти на результат", - рассказал Кулеба.

Говорили стороны и о "Крымской платформе". Американцы поддержали усилия Украины по созданию международной площадки по вопросам деоккупации полуострова. Этот саммит запланирован в конце августа, за неделю до встречи Зеленского и Байдена.

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Напомним, президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский пообщались по телефону 7 июня. Во время разговора Байден пригласил Зеленского приехать в Вашингтон.

Впоследствии в Белом доме сообщили, что Зеленский должен встретиться с Байденом в Вашингтоне 30 августа.

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24" спрогнозировал, что непубличная часть встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского состоится на повышенных тонах после того, как США и Германия официально согласовали завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2 ".

"Я ожидаю, учитывая градус, что как минимум непубличная встреча Зеленского с Байденом будет на повышенных тонах. США сегодня во многом недооценивают, а может, делают вид, что недооценивают, удар, который они наносят таким поступком", - подчеркнул Арахамия.