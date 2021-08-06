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Будет серьезное обострение — журналист о реакции России на заявления Зеленского Владислав Селезнев рассказал, почему Россия остро отреагировала на заявление президента Украины

В России резко реагируют на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Донбасс никогда не будет российским. В частности, вице-спикер Госдумы России Петр Толстой заявил, что без России на этой территории не будет цивилизации.

О манипуляциях, которые начались в ответ на слова Зеленского, рассказал в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" военный журналист, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Манипуляций много, в частности от господина Толстого. Ведь очевидно, что Толстой никоим образом не имеет отношения к укладу жизни на территории Украины. И любые его заявления являются не соответствующими состоянию дел в нашем государстве. Ведь только нам, украинцам, решать, как нам жить, каким образом жить и где именно жить. Реакция России меня радует, заявление президента Зеленского попало в такую благодатную почву. Действительно, если ты человек, проживающий на территории свободного, независимого, демократического государства, ты имеешь право выбора — жить там, где тебе по душе. Заявление Зеленского никоим образом не диссонирует со стремлением украинцев жить в мирном, свободном, демократическом государстве", — сказал он.

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Селезнев считает, что острая реакция может привести к серьезной конфронтации.

"Я думаю, что (реальная военная - ред.) конфронтация будет. Она уже началась. И связана она в первую очередь с теми нарративами, которые постоянно продвигает Россия о том, что Украина как самостоятельное государство не имеет права на существование. В этом контексте я ожидаю достаточно серьезное обострение на востоке нашей страны. Так же мы можем ожидать провокации и на южных просторах нашей страны. Не забываем, что достаточно непростая ситуация на северных границах, вдоль границы с Беларусью", — сказал он.

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Ранее в интервью телеканалу "Дом" Владимир Зеленский, в частности, призвал жителей ОРДЛО, которые считают себя русскими и что их место в России, "искать себе место в России". Думать так и продолжать жить на территории Украины президент назвал "большой ошибкой".

"Это большая ошибка - оставаться жить на Донбассе, это никогда не будет российская территория. Никогда. Неважно, сколько она оккупирована, это как стена, которая была в Германии", — сказал он.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ответ обвинила Зеленского в попытке "избавиться от своих избирателей как ненужных свидетелей невыполненного им обещания о мире". Об этом она написала в своем Telegram-канале.