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Гончаренко ответил Шойгу о Крыме: "В Одессе ты еле-еле поц" Алексей Гончаренко прокомментировал заявление российского министра насчет Крыма

Народный депутат Алексей Гончаренко ответил министру обороны РФ Сергею Шойгу, который заявил, что Крым навсегда останется российским. Шойгу прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым будет украинским.

"Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: а здесь бил фонтан? На что одессит ему отвечает: почему бил? Он бил, есть и будет". Так и с Крымом. Руководители Украины приходят и уходят. А Крым всегда был, есть и будет российским", — заявил российский министр.

На это Алексей Гончаренко ответил в своем Telegram-канале.

"Я как одессит, отвечу Шойгу – это в Москве ты министр обороны, в Одессе – еле-еле поц.

P.S. Вернем Крым, а тебя, раз уж так хочешь, посадим в одесскую тюрьму. Там выучишь новые анекдоты", — заявил он.

Ранее в интервью телеканалу "Дом" Владимир Зеленский, в частности, призвал жителей ОРДЛО, которые считают себя русскими и что их место в России, "искать себе место в России". Думать так и продолжать жить на территории Украины президент назвал "большой ошибкой". Также он заявил, что Крым освободится от оккупации, и все его жители вернутся в Украину – это только вопрос времени.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ответ обвинила Зеленского в попытке "избавиться от своих избирателей как ненужных свидетелей невыполненного им обещания о мире". Об этом она написала в своем Telegram-канале.