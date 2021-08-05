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Вывести российские войска — Ляшко назвал главное условие достойной жизни на Донбассе Олег Ляшко прокомментировал слова Владимира Зеленского о жителях ОРДЛО

В России ответили на обращение президента Украины Владимира Зеленского к жителям ОРДЛО, что жителям Донбасса, которые считают эту территорию российской, следует переехать в РФ. Ситуацию прокомментировал в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Один известный украинец, выходец из Донецка, сказал: счастливый Донбасс может быть в единой Украине. Я думаю, что к этому нечего добавить. Поэтому я желаю президенту Зеленскому успехов в его планах вернуть и Донбасс, и Крым. Украинцы должны жить в Украине как у себя дома. Они будут жить и гордиться своей страной, когда эта страна даст им образование, медицину, работу, зарплату, достойную жизнь для их детей. А мы, украинцы, должны дать Украине одно — свою любовь, поддержку, уважение к своей родной земли. Это должна быть дорога с взаимным движением. Нельзя требовать от Украины — вот "Украина нам все должна", а держать при этом российский, израильский или еще какой паспорт в кармане. У меня один паспорт — украинский. И больше никаких паспортов мне не надо. И я плачу налоги в этой стране. И я имею право требовать у этой власти, чтобы она принимала честные законы, на развитие общества, экономики, бизнеса, на социальную защиту украинцев. Я как налогоплательщик, гражданин имею право требовать от власти честности и справедливости. Вот что нужно для того, чтобы украинцы чувствовали себя в стране как дома", — сказал он.

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По словам Ляшко, чтобы украинцы на оккупированных территориях жили как люди, нужно одно — вывести оттуда российские войска.

"А сегодня, когда у них нет работы, зарплаты, когда им предлагают лучшие условия где-то за границей, человек ищет, где лучше. Так вот надо, чтобы лучше было в Украине. А сегодня на оккупированных территориях, к сожалению, мы не можем ничего сделать по одной причине — потому что там российские войска. Чтобы украинцы на оккупированных территориях жили как люди, надо одно — вывести оттуда российские войска, восстановить украинский закон, украинский флаг, украинскую социальную систему, влить огромные средства в восстановление после российской оккупации Донбасса. Я думаю, что это дело не только Украины, а всего международного сообщества. И я считаю, что это должно быть одной из тем переговоров президентов Украины и США в Белом доме. Восстановление Донбасса, восстановление инфраструктуры Донбасса, деоккупация Донбасса. США должны быть задействованы в "нормандском" формате переговоров. "Нормандский" формат должен быть изменен на Будапештский с участием стран, которые гарантировали нам неприкосновенность в обмен на сдачу ядерного оружия", — сказал он.

Ранее в интервью телеканалу "Дом" Владимир Зеленский, в частности, призвал жителей ОРДЛО, которые считают себя русскими и что их место в России, "искать себе место в России". Думать так и продолжать жить на территории Украины президент назвал "большой ошибкой".

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ответ обвинила Зеленского в попытке "избавиться от своих избирателей как ненужных свидетелей невыполненной им обещания о мире". Об этом она написала в своем Telegram-канале.