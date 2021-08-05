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Врасплох не застанут — Арестович о возможном обострении войны с Россией Алексей Арестович ответил на мрачный прогноз экс-замсекретаря СНБО

Россия этой осенью усилит военную и политическую агрессию против Украины, заявил первый заместитель командующего силами спецназначения, экс-замсекретаря СНБО, генерал Сергей Кривонос. Это заявление прокомментировал советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"И президент, и Министерство обороны, и командование Вооруженных сил, и МИД прекрасно понимают, что происходит, сценарии военного обострения были проработаны еще в апреле. Была проведена соответствующая подготовка вооруженных сил и других силовых структур. Сейчас новый главнокомандующий огромное внимание уделяет этому вопросу", — сказал он.

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Арестович отметил, что одновременно с совместными российско-белорусскими военными учениями "Запад 2021" в Украине пройдут свои учения.

"Наш фактический ответ на военные учения "Запад 2021" — это наши учения, которые называются "Объединенные усилия 2021", активная фаза которых приходится на активную фазу российских учений. То есть врасплох нас не застанут. Запланированы они были еще в марте этого года", — сказал он.

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Напомним, совместные стратегические учения России и Беларуси "Запад-2021" должны состояться на полигонах двух стран с 10 по 16 сентября. В Беларусь уже прибыли эшелоны с российскими военнослужащими и техникой.

Генерал Сергей Кривонос накануне спрогнозировал обострение конфликта с Россией в сентябре. "И самое главное, в очередной раз это для нас будет неожиданностью. И снова мы будем говорить "что делать?", "помогите", "примите в НАТО", и будем только говорить, а делать ничего не будем, как это было весной", — заявил он.

Ранее военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, есть ли у Украины повод для опасений.