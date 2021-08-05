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Миллионы крадут каждый час: экс-министр высказался о ситуации в "Укрзализныце" Владимир Омелян рассказал, к чему может привести временное назначение министра инфраструктуры главой "Укрзализныци"

Министр инфраструктуры Александр Кубраков может временно возглавить "Укрзализныцю" — такую рекомендацию дал СНБО Кабмину. Ситуацию прокомментировал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Я так понимаю, что Кубраков руководствуется старой присказкой "если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо — сделай это сам". Поэтому он взял на себя полную ответственность. Решение СНБО, очевидно, подготовлено Министерством инфраструктуры. Скажем так, оно не совсем отвечает корпоративному управлению, но тем не менее, давайте дадим шанс и посмотрим, что из этого видит. По меньшей мере, мы будем знать точно фамилии виновных, у которых не получилось, а не как сейчас, когда есть коллективная безответственность и наблюдательный совет кивает на правление, правление на Кабмин, а Кабмин традиционно разводит руками", — сказал он.

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По мнению Омеляна, назначение Кубракова в данном случае может быть оправданным.

"Я думаю, в большой стране должно быть четкое распределение власти, полномочий и ответственности. Не может президент быть одновременно премьер-министром, спикером Верховной Рады, министром инфраструктуры и руководителем Госгидрогеографии. Это должны быть разные люди, каждый из которых отвечает за свой участок. Но в этом случае, исходя из того глубокого кризиса, в котором находится "Укрзализныця", это, возможно, не совсем верный с правовой точки зрения шаг, но он может дать результат. Если Кубраков будет на самом деле нацелен на реформу, сформирует сильную команду, которая остановит крах компании и, самое главное, коррупцию в компании... Миллионы в компании крадут каждый час. И то, что заявило НАБУ о 8 млрд убытков от коррупции — то это только от закупок. А от всей остальной деятельности эту цифру можно умножить на 2-3. Фактически около миллиарда теряет сама компания, и еще около миллиарда теряет экономика и бизнес. Поэтому я бы очень хотел, чтобы после решения СНБО мы имели четкое решение Кабмина, которого пока нет", — сказал он.

Добавим, сейчас временно исполняющим обязанности главы правления "Укрзализныци" является Иван Юрек.

Ранее нардеп от "Слуги народа", глава временной следственной комиссии (ВСК) Рады по проверке состояния "Укрзализныци" Юлия Гришина назвала причины кризиса в "Укрзализныце". По ее словам, предприятие убыточно и находится в критическом состоянии из-за коррупции и деструктивного управления.

"Мы увидели две основные причины, почему в такой ситуации на сегодня находится "Укрзализныця". Первая – это управление, которое является неэффективным, несистемным, однозначно деструктивным. И вторая – это коррупция, которая достигает гигантских масштабов. Пока эти две причины будут существовать, мы не увидим никаких улучшений в сфере существования "Укрзализныци", — сказала Гришина.