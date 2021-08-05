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"Будет еще хуже": генерал спрогнозировал обострение конфликта с Россией в сентябре По мнению Сергея Кривоноса, Украина "как всегда" не будет готова реагировать

В сентябре не исключено военное обострение с Россией, связанное, в частности, с проведением российско-белорусских учений "Запад-2021". С таким прогнозом в эфире программы "Реальная политика. Итоги" на канале "Украина 24" выступил экс-первый заместитель командующего силами спецназначения, экс-замсекретаря СНБО, генерал Сергей Кривонос.

"Думаю, что обострение в сентябре будет однозначно, украинское политическое сообщество впало в спячку на месяц в время отпусков, и когда мы вернемся, учения "Запад-2021" перейдут очередную фазу, и уже будет наращивание вдоль наших границ не только личного состава, но и информационно это будет пропагандироваться. Будет давление не только на нас, но и на мировое сообщество", - сказал генерал.

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Кривонос считает, что "будет еще хуже" и что Украина не будет готова к противодействию.

"И самое главное, в очередной раз это для нас будет неожиданностью. И снова мы будем говорить "что делать?", "помогите", "примите в НАТО", и будем только говорить, а делать ничего не будем, как это было весной. Тогда мы просили, чтобы срочно нам дали План по членству в НАТО, при этом имея врага вдоль границ и ничего не сделав для подготовки народа к возможному обострению боевых действий. Я настроен более чем негативно, будет еще хуже", - сказал Кривонос.

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Напомним, совместные стратегические учения России и Беларуси "Запад-2021" должны состояться на полигонах двух стран с 10 по 16 сентября, в Беларусь уже прибыли эшелоны с российскими военнослужащими и техникой. По данным Минобороны России, эти учения должны стать главным итогом 2021 учебного года в российской армии. На них планируют создать сложную воздушную обстановку и массово применять авиацию.

Военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что северное направление стало для Украины стратегической опасностью и что российские войска частично останутся в Беларуси и оставят там технику после учений. "Север Украины стал стратегической опасностью. Они уже зайдут и там будут. Более того, после учений они оставляют на складах свою технику, она уже там есть. Это делается для того, чтобы в ударной группировке, которую формирует Путин со своим Генштабом против Украины, был активно задействован север", - сказал Романенко в эфире канала "Украина 24".