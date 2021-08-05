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Был великим украинцем: Зеленский, политики и журналисты отреагировали на смерть Марчука Президент отметил, что опыт Марчука будет служить ориентиром для будущих поколений госдеятелей

5 августа умер бывший премьер-министр Украины, экс-глава Службы безопасности Украины и Министерства обороны Евгений Марчук. Ему было 80 лет. Согласно сообщению СБУ, причина смерти - обострение коронавирусной болезни.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Марчук защищал интересы Украины в конфликтах с Россией.

"Ушел из жизни генерал Евгений Марчук. Он был премьер-министром Украины, министром обороны и главой СБУ. Всю свою жизнь Евгений Кириллович посвятил защите национальных интересов Украины. В частности, он участвовал в урегулировании конфликта с россиянами по острову Тузла. Этот кейс точно является примером крайне эффективной и действенной реакции ответственных политиков на безосновательные, но агрессивные территориальные посягательства со стороны соседей. А в последние годы Евгений Марчук защищал Украину в Трехсторонний контактной группе. Благодаря в том числе и его усилиям был установлен режим тишины на Донбассе, который сохраняется до сих пор. Уверен, что огромный опыт Евгения Кирилловича будет служить ориентиром для будущих поколений государственных деятелей, которые ставят интересы Украинского государства превыше всего. Искренние соболезнования семье и близким. Вечная память", - написал Зеленский на своей странице в Facebook.

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"Умер Евгений Кириллович Марчук. Первый председатель СБУ, четвертый премьер-министр Украины, бывший министр обороны, бывший секретарь СНБО... Человек, олицетворяющей целую эпоху в украинской политике... Искренние соболезнования Ившиной Ларисе (жена Евгения Марчука – ред.), всем родным и близким. Вечная память", - написала в Facebook лидер партии "Батькивщина", депутат Юлия Тимошенко.

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал Марчука "ярким и сильным человеком".

"Горькая весть о том, что Евгений Марчук уже не с нами. Яркий, сильный человек. Светлая память Евгению Кирилловичу. Искренние соболезнования Ларисе Алексеевне и всем родным и близким", - написал Горйсман в Facebook.

На смерть Евгения Марчука также отреагировал ряд политиков, журналистов и депутатов.

Евгений Марчук родился в 1941 году в Одесской области. В 1963 году окончил филологический факультет Кировоградского педагогического института, работал в КГБ УССР. Указом президента в 1994 ему біло присвоено звание генерала армии. В разное время занимал ряд важных государственных должностей: государственный министр по вопросам обороны, нацбезопасности и чрезвычайных ситуаций УССР; первый глава Службы безопасности Украины; вице-премьер-министр и первый вице-премьер; депутат Верховной Рады; секретарь СНБО. С мая 2015 года представлял Украину в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы, с 2018 указом президента был уполномочен представлять Украину в ТКГ вместо Леонида Кучмы.