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Экс-депутат Госдумы осудил раздачу паспортов России на Донбассе: это недружественный акт Украинцев, недавно получивших паспорта РФ, неправильно считать российскими гражданами, заявил Геннадий Гудков

Раздача в оккупированных районах Донбасса паспортов РФ разрушает возможность нормализации отношений между Украиной и Россией.

Об этом заявил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" экс-депутат Госдумы России Геннадий Гудков.

"Юридически они имеют право голосовать, вопрос в том, правильно ли считать тех украинцев, кто недавно получил российские паспорта, российскими гражданами. Я считаю, что это неправильно, и это провоцирование сложностей в отношениях между двумя странами. С точки зрения обращения жителей Донбасса в российское гражданство – это неправильная мера, она разрушает возможность нормализации отношений между нашими странами и народами, это недружественный акт со стороны России в отношении Украины. Ну а юридически – раз получили паспорта, имеют право голосовать", - сказал он.

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Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщил, что в оккупированных районах Донбасса российские паспорта по упрощенной схеме получили 611 тысяч украинцев.

"Граждане России - это не только те (жители ОРДЛО - ред.), кто получил паспорт Российской Федерации, а их сегодня 611 тысяч, и каждый день эта цифра увеличивается. Я думаю, что до конца года большинство желающих получить паспорт гражданина Российской Федерации будет иметь такую возможность", - заявил Водолацкий, которого цитирует "Интерфакс".

Член украинской делегации в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24" сообщил, что российские оккупационные власти в ОРДЛО будут изымать у граждан украинские паспорта.