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Комаровский спрогнозировал вспышку коронавируса "Дельта" в Украине: озвучены сроки Врач возмущен тем, что в Украине сворачивают финансирование инфекционных больниц

В Украине ко Дню Независимости возможен всплеск заболеваемости новым штаммом коронавируса "Дельта".

Такое мнение высказал в эфире программы "Первые" на телеканале "Украина 24" доктор Евгений Комаровский.

"У нас неотложные меры – это вариант коронавируса "Дельта". Почему до сих пор не собрался СНБО? Это плохо кончится. У нас только один вопрос: почему в Москве "Дельта" есть, а в Киеве нет? Потому что еще время не пришло. А сейчас Турция открыта и для россиян, и для нас. Они там обменяются, приедут – будет вам "Дельта". Я так думал, что к октябрю, но, скорее всего, в августе уже будет, как раз ко Дню Независимости вам будет подарочек", - заявил врач.

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Как отметил Комаровский, коронавирус – "такая фигня, что никаких прогнозов в его отношении давать практически невозможно".

"Опыт показывает следующее: прогнозировать нельзя, а лучше готовиться к худшему. Но… у нас сейчас ситуация легче, и прекращают финансирование инфекционных больниц. У меня уже просто нет слов. Невероятно. Не всех, некоторых, типа, они сделали свое дело, уже всех наспасали, идите теперь в ж***у", - сказал он.

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Ранее начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан рассказал в эфире телеканала "Украина 24", что Киев готовится к "худшему сценарию" новой волны коронавируса COVID-19.

По его словам, в Киеве ожидается увеличение заболеваемости именно в организованных коллективах - школах, вузах - поэтому акцент на прививке педагогического состава сегодня номер один.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что медицинская инфраструктура Украины готова к возможной новой волне коронавируса осенью, но количества вакцины пока недостаточно.

Напомним, штамм "Дельта" был впервые зарегистрирован в Индии в октябре 2020 года. Весной ВОЗ предложила называть штаммы коронавируса буквами греческого алфавита, а не странами, где их обнаружили. Штамм "Дельта" сильнее и более заразный, зафиксирован высокий процент госпитализации. В Украине он был впервые обнаружен в конце июня. 22 июля стало известно, что в Киеве зафиксировано шесть случаев заражения "Дельтой".