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Гетманцев не исключил отставки в Кабмине: к каждому министру есть какие-то вопросы Нардеп также рассказал, возможна ли отставка всего правительства

В Кабинете министров Украины возможны определенные кадровые ротации, но предпосылки для отставки всего правительства на сегодняшний день отсутствуют.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. На вопрос, возможны ли отставки в Кабмине, "слуга народа" ответил:

"Во-первых, я не вижу никаких оснований для отставки правительства в целом. Возможно, какие-то ротации и будут. Но для того чтобы они были, мы должны убедиться в том, что нет иного решения по исправлению тех или иных ошибок в деятельности министров. Действительно у нас есть вопросы по деятельности того или иного министра, к каждому министру есть вопросы. Но мы стараемся исправлять (недостатки - ред.) в ходе работы над ошибками и корректировать их деятельность непосредственно в ходе этой работы".

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Как подчеркнул Гетманцев, любые разговоры об отставках за месяц до того, как Рада начнет свою работу, "являются определенной манипуляцией, от нечего делать люди обсуждают эти вопросы".

Ранее нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, что в Кабмине осенью ожидаются кадровые перестановки, обсуждается замена сразу нескольких министров.

"Разговоры идут не только о смене министра обороны. Например, разговоры идут о министре юстиции или культуры. Я часто слышала на эфирах вопросы именно такого рода. Речь идет о том, будут ли кадровые изменения осенью. Будут. А какими будут – это решать президенту и премьеру", - объяснила "слуга народа".

Ранее Верещук заявила, что готова возглавить Министерство обороны, если ей поступит такое предложение.

13 июля министр внутренних дел Арсен Аваков написал заявление об отставке, что породило слухи о новых увольнениях в правительстве.