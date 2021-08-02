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Дело Чауса: что говорят о возвращении скандального экс-судьи политики и эксперты Эксперты прокомментировали новые повороты в деле против судьи Николая Чауса

Дело экс-судьи Николая Чауса всколыхнуло СМИ и социальные сети. Чауса после громкого похищения в Молдове спустя несколько месяцев обнаружили в селе на Виннитчине. Его задержала СБУ, однако спецназ НАБУ пытался забрать экс-судью. В Службе безопасности заявили, что Чаус сам выбрал оставаться в СБУ.

Политический эксперт Борис Тизенгаузен назвал происходящее "странной историей". Он не исключил, что Чаус может снова пропасть.

"Мы помним, что Чаус носитель крайне важной информации, не зря его в свое время вывозили из Украины с привлечением спецслужб. Если бы его держали – не думаю, что он так спокойно в одних шортах куда-то пошел бы гулять и зашел в сельсовет", — заявил он.

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил, что СБУ нарушила процессуальные нормы, задерживая Чауса. Также он отметил, что пребывание экс-судьи неизвестно где несколько месяцев вызывает много вопросов.

"Многие страны похищают преступников, а этот человек преступник, его надо было оттуда вывезти и сдать НАБУ. Поскольку СБУ – это сборище не очень профессиональных коррупционеров, они нарушили все процессуальные нормы, думая, что живут в другой эпохе. В результате они и сами запутались", — сказал политик.

Эксперт по правоохранительной и судебной системе Иван Ступак напомнил, что Чаус — не просто судья-взяточник, он многое знает о заказных делах, в которых решения диктовались сверху.

"Неспроста его впервые вывезли с территории Украины в Молдову, он скрывался. И сейчас, скорее всего, была разыграна такая карта, когда его вернули в Украину с целью использования в политических играх для получения политического результата. В игру включилась политика, которая побеждает здравый смысл и Уголовный процессуальный кодекс", — заявил эксперт.

Доктор философии в области права Владимир Мартыненко не исключил повторного исчезновения Чауса, поскольку правоохранительные органы конфликтуют между собой из-за его дела.

"У нас на сегодняшний день есть конфликт между правоохранительными структурами. Это прежде всего подрывает доверие международных партнеров к нашему государству. Я уже молчу о подрыве доверия со стороны украинских граждан к правоохранительной системе... Я не исключаю, что может быть снова исчезновение Чауса, и вообще какой-то другой процесс", — сказал он.

Экс-первый замгенпрокурора Николай Голомша рассказал, почему экс-судью прятали и никого к нему не пропускали — даже адвоката.

"Если человеку грозит опасность – а она есть, есть заинтересованные люди, которые бы хотели заткнуть рот Чаусу, — то применяются меры. Этот порядок позволяет применять целый комплекс действий, и к этому имеет доступ только прокурор", — отметил он.

Экс-глава КСУ Иван Домбровский назвал ситуацию "игрой без правил".

"Даже маленькие дети, когда играют, придерживаются определенных правил. А здесь органы власти вступили в неизвестную игру. Чаус сегодня частное лицо, он может рассказывать что хочет. Но власти не имеют права довести ситуацию до абсурда. Кто может вмешаться в ситуацию в правовом поле - это Генпрокуратура", — сказал он.

Адвокат Ростислав Кравец получил доступ к подзащитному 1 августа. Он рассказал, что состояние здоровья экс-судьи не очень хорошее.

"Учитывая то время, которое он находился в неволе, очевидно, он незаконно был лишен свободы, думаю, что ему необходима психологическая помощь. Что касается медицинской помощи, она ему нужна, и должным образом врачи ее предоставляют", — сказал он.

Также адвокат рассказал, какие действия планируется предпринимать по делу Чауса и в каком статусе он сейчас находится.

"Сейчас мы будем готовить ходатайство в Офис генерального прокурора относительно смены подследственности дела. В принципе оно уже готово, сейчас его коллеги дорабатывают, и я размещу его в открытом доступе, чтобы не было никаких злоупотреблений. Что касается статуса: в НАБУ, где расследуется дело о взятке, он подозреваемый, а в СБУ, где расследуется дело о его похищении, он фактически потерпевший. Сейчас он не является задержанным", — объяснил Кравец.

Тем временем в Офисе генерального прокурора сообщили, что не принимали решений по изменению подследственности уголовных производств в деле экс-судьи Николая Чауса, поскольку соответствующих ходатайств в Офис генпрокурора пока не поступало, передает РБК-Украина.

Служба безопасности Украины была осведомлена и подготовлена ​​к якобы внезапному появлению похищенного экс-судьи Николая Чауса, говорится в материале "Украинской правды". В статье говорится, что для Чауса был готов спецтранспорт, в частности, его доставили в Киев на вертолете. Также в статье утверждается, что Чауса вывезли из Молдовы и удерживали на военных базах, чтобы собрать компромат на бывшего главного разведчика Василия Бурбу и пятого президента Петра Порошенко.

Напомним, в 2016 году детективы НАБУ разоблачили судью Николая Чауса в получении 150 тыс. долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Его дело привлекло внимание СМИ тем, что Чаус спрятал полученные деньги в стеклянную банку и закопал ее.

Верховная Рада дала согласие на привлечение судьи к уголовной ответственности, однако Чаус успел бежать за границу. Экс-судью объявили в розыск, впоследствии он был задержан в Молдове по экстрадиционному запросу Украины.

В апреле 2021 года власти Молдовы заявили о похищении Николая Чауса, которого готовили к экстрадиции в Украину. 30 июля Чауса обнаружили в селе Мазуровка в Винницкой области, откуда его забрали в СБУ.