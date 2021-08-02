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На "Крымскую платформу" соберутся 30 стран: в МИД раскрыли детали саммита Эмине Джапарова рассказала, какой документ планируют принять по итогам саммита

В саммите "Крымской платформы", запланированном на 23 августа, согласились принять участие 30 стран на уровне президентов, глав правительства и министров.

Об этом рассказала в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

"Финальная совместная декларация, которая будет принята по итогам Крымского саммита, уже на финальной стадии, поскольку у нас осталось три недели ровно. Через 21 день, в понедельник, 23 августа, состоится Крымский саммит. На сегодня участвуют уже 30 стран, сегодня еще один президент сообщил о своем участии. 30 стран сообщили о том, что они присоединятся к "Крымской платформе" как к площадке и приедут на саммит на разных уровнях - то ли президента, то ли премьер-министра, то ли главы парламента, то ли представителей правительства", - рассказала Джапарова.

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Заместитель министра сообщила, что финальный документ зафиксирует формат "Крымской платформы" как диалоговую площадку, а также осудит преступления Российской Федерации, "которые ежедневно продолжаются".

"Это фактически совместная декларация, площадка, где страны консолидируются с Украиной вокруг стратегического видения, для нас конечная цель - деоккупация. И второе, страны консолидируются вокруг того, как это должно происходить, по каким направлениям", - объяснила она.

Джапарова добавила, что 2 августа, в частности, согласовал свое участие в саммите президент Словении Борут Пахор. По ее словам, "таких стран много и будет еще больше".

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Напомним, о Крымской платформе объявил президент Украины Владимир Зеленский в сентябре 2020 года во время своего выступления на сессии Генассамблеи ООН. Цель Крымской платформы — обсуждение путей деоккупации Крыма.

Планируется, что она будет функционировать на четырех уровнях: при участии глав государств, министров иностранных дел, парламентов и экспертных кругов из разных стран. Первый саммит Крымской платформы состоится 23 августа, накануне 30-й годовщины независимости Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Украина 24" пообещал обнародовать подробный список участников "Крымской платформы".

"Когда мы говорим о Крымской платформе, то ключевое значение имеет количество и география стран, которые принимают в ней участие. Потому что независимо от персоны, которая принимает участие, главное, что государство демонстрирует свое отношение и берет на себя определенные обязательства. Мы немного позже откроем детальный список, кто представляет какую страну. Сейчас могу сказать, что от Великобритании будет министр обороны, что само по себе является символичным и четко указывает на проблему безопасности, созданную российской оккупацией Крыма", — сказал он.