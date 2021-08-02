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Является символичным: Кулеба рассказал об участии ряда стран в саммите Крымской платформы Дмитрий Кулеба рассказал, кто будет принимать участие в саммите и что делается в отношении "Северного потока-2"

Представители 29 стран приедут на саммит Крымской платформы, который состоится 23 августа. Подробности рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Когда мы говорим о Крымской платформе, то ключевое значение имеет количество и география стран, которые принимают в ней участие. Потому что независимо от персоны, которая принимает участие, главное, что государство демонстрирует свое отношение и берет на себя определенные обязательства. Мы немного позже откроем детальный список, кто представляет какую страну. Сейчас могу сказать, что от Великобритании будет министр обороны, что само по себе является символичным и четко указывает на проблему безопасности, созданную российской оккупацией Крыма", — сказал он.

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Также Кулеба рассказал, какая работа ведется в отношении российского газопровода "Северный поток-2".

"Северный поток-2" в первую очередь является вызовом для безопасности Центральной Европы и, в частности, Украины. Мы всегда выступали за то, чтобы возможный запуск "Северного потока-2" был привязан к деоккупации наших территорий, к гарантированию нашей энергетической безопасности. Но безусловным является то, что Россия будет пытаться использовать "Северный поток-2" как политическое и экономическое оружие. Мы работаем с нашими союзниками над тем, чтобы не допустить этого", — сказал он.

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Напомним, о Крымской платформе объявил президент Украины Владимир Зеленский в сентябре 2020 года во время своего выступления на сессии Генассамблеи ООН. Цель Крымской платформы — обсуждение путей деоккупации Крыма.

Планируется, что она будет функционировать на четырех уровнях: при участии глав государств, министров иностранных дел, парламентов и экспертных кругов из разных стран. Первый саммит Крымской платформы состоится 23 августа, накануне 30-й годовщины независимости Украины.

Добавим, Россия строит газопровод "Северный поток-2" в обход Украины, что может вызвать падение транзита газа через украинскую ГТС.