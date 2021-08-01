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Украина должна требовать у США особый статус союзника вне НАТО — эксперт Тарас Семенюк рассказал, чем важен особый статус для Украины

Украине нужно просить у США статус партнера вне НАТО — такое мнение высказал в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" международный эксперт Тарас Семенюк.

"Думаю, стратегически вопрос "Северного потока-2" уже решен, думаю, что США и Германия определились с этим проектом. Нам стоит, например, требовать и просить у США особый статус союзника вне НАТО. С запуском "Северного потока-2" угроза нашей национальной безопасности со стороны России возрастает. Наша труба – уже как использованный материал. Особый статус союзника вне НАТО – это хорошая альтернатива, пока что лучшая, по моей оценке, которую можно Соединенным Штатам выставить и вести в этом ключе переговоры", — сказал он.

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По мнению эксперта, президенту Владимиру Зеленскому стоит поднять эту тему.

"Очевидно, что это не будет сделано за один день, но положить начало такой амбициозной цели, я думаю, президент Зеленский мог бы. Возможно, это и обсуждается, я не видел документов подготовки к визиту. Надеюсь, что такой вопрос будет поднят обязательно", — сказал он.

Напомним, в Брюсселе 14 июня состоялся саммит НАТО. Как отмечается в заявлении по итогам саммита, НАТО подтверждает решение, принятое в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом Альянса через план действий по членству (ПДЧ).

Нардеп от "Слуги народа" Алексей Жмеренецкий сообщил, что Верховная Рада может обратиться к Соединенным Штатам относительно предоставления ПДЧ после переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Россия строит газопровод "Северный поток-2" в обход Украины, что может вызвать падение транзита газа через украинскую ГТС.