17:10, Сегодня

Ставит под сомнение факт существования независимой Украины — эксперт о выборах в ОРДЛО Дмитрий Снегирев прокомментировал заявление Алексея Резникова о формуле Штайнмайера

Украина может пойти на имплементацию формулы Штайнмайера в свое законодательство, заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников. Это заявление прокомментировал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

"Я бы хотел обратить внимание на расхождения в оценках Резникова и спикера ТКГ господина Арестовича. По мнению последнего, формула Штайнмайера уже имплементирована в украинское юридическое поле, есть упоминание о ней в законе об особом статусе местного самоуправления в ОРДЛО. И тут у меня возникает вопрос: почему такие разночтения в заявлениях Резникова и Арестовича? Причем господин Арестович настаивает на том, что формула – это, собственно, даже не о проведении выборов, а касается исключительно вывода иностранных оккупационных войск с оккупированных территорий Донбасса", — сказал он.

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Эксперт напомнил, что если ОБСЕ не признает выборы в ОРДЛО, формула Штайнмайера прекращает свое существование.

"Если уж говорить о формуле Штайнмайера и о том, что господин Резников заявляет, что Украина с удовольствием ее имплементирует, я хотел бы напомнить господину Резникову, что проведение выборов на оккупированных территориях, где сейчас Россия выдала почти 1 млн паспортов, ставит под сомнение сам факт существования независимой Украины. Мы можем стоять на своем, а с другой стороны, настаивать на повышении роли миссии ОБСЕ, поскольку от вердикта миссии ОБСЕ зависит, признают ли выборы состоявшимися в соответствии с демократическими нормами или несостоявшимися вообще. То есть если миссия ОБСЕ даже на момент имплементации формулы дает свой вывод о нелегитимности выборов, сама формула прекращает свой факт существования буквально в этот день", — сказал он.

Напомним, Алексей Резников рассказал в интервью "Интерфаксу", что Украина может согласиться на формулу Штаймайера, если это будет единственным способом урегулировать ситуацию на Донбассе.

Он отметил, что для имплементации формулы нужно вставить ее в текст закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который действует с 2015 года и продлевается каждый год. "Нет никаких проблем. Если это единственное условие, я уверен, Украина с удовольствием на него пойдет", — сказал Резников.

"Формула Штайнмайера" — вариант выполнения одного из пунктов Минских договоренностей, определение статуса Донбасса. Ее предложил нынешний президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в конце 2015 года, когда он занимал пост министра иностранных дел ФРГ.

Согласно этой формуле, Донбасс на момент проведения там местных выборов должен временно получить особый статус. Получить его на постоянной основе он смог бы только после того, когда результаты этих выборов признала бы ОБСЕ, под контролем которой должно состояться голосование.