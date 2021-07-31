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Чаусу хотят заткнуть рот: эксперт заявил об угрозе для экс-судьи Николай Голомша объяснил, почему экс-судью прячут от адвокатов и родственников

Правоохранители скрывают, где находится задержанный СБУ экс-судья Николай Чаус, поскольку "есть заинтересованные люди, которые бы хотели заткнуть ему рот".

Об этом заявил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" экс-первый замгенпрокурора Николай Голомша.

"218-я статья Уголовного процессуального кодекса предусматривает, что если есть спор о подследственности, то этот вопрос решает исключительно прокуратура, определяет орган, который должен расследовать это дело. Фактически ситуация классическая, когда один орган расследует одно дело, второй – другое, и в таком случае всегда и раньше было, что только прокурор определял подследственность, исходя из того, где наибольшая потребность в расследовании, актуальность", - отметил Голомша.

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По его словам, "сначала была коррупционная тема, а потом резонанс сделало похищение Чауса".

"Так как его задержали сотрудники СБУ, они должны выполнить весь комплекс следственно-оперативных мероприятий, никто не вправе им помешать. Они расследуют горячий факт, как только будет завершено это расследование, никуда не денется расследования сотрудниками НАБУ. И через прокурора решается подследственность в целом, по двум эпизодам", - пояснил он.

Бывший замгенпрокурора добавил, что сокрытие местонахождения Чауса от адвокатов и родственников является "ненормальным", но оправдывается законом.

"Если человеку грозит опасность – а она есть, есть заинтересованные люди, которые бы хотели заткнуть рот Чаусу, - то применяются меры. Этот порядок позволяет применять целый комплекс действий, и к этому имеет доступ только прокурор", - отметил Голомша.

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Ранее экс-судья Николай Чаус, которого в апреле 2021 года выкрали неизвестные, был обнаружен в Винницкой области.

Как сообщает Цензор.нет со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в полицию позвонил житель села Мазуровка и сообщил, что обнаружил экс-судью. Чаус рассказал, что был похищен неизвестными лицами и подтвердил, что является экс-судьей Днепровского райсуда Киева. В ходе проверки стало известно, что этот человек находится в розыске НАБУ по ч. 4 ст. 368 УК - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

В результате Чауса задержали и доставили в Киев.

Напомним, в 2016 году детективы НАБУ разоблачили судью Николая Чауса в получении 150 тыс. долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Его дело привлекло внимание СМИ тем, что Чаус спрятал полученные деньги в стеклянную банку и закопал ее.

Верховная Рада дала согласие на привлечение судьи к уголовной ответственности, однако Чаус успел бежать за границу. Экс-судью объявили в розыск, впоследствии он был задержан в Молдове по экстрадиционному запросу Украины.

В апреле 2021 власти Молдовы заявили о похищении Николая Чауса, которого готовили к экстрадиции в Украину.