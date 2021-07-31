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Минские соглашения ни к чему не обязывают Украину – дипломат Россия навязала миру мнение, что Минским договоренностям нет альтернативы, заявил Владимир Василенко

Минские договоренности были навязаны Украине силой, поэтому ни к чему ее не обязывают.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" украинский дипломат, эксперт в области международного права Владимир Василенко.

"Проблема в том, что Минские договоренности не приспособлены для урегулирования ситуации. Это набор документов, который был навязан Украине с помощью силы. С точки зрения современного международного права, эти так называемые договоренности нельзя назвать международным соглашением, которое добровольно было заключено Украиной. В соответствии со ст. 52 Венской конвенции о праве международных договоров, любое соглашение, заключенное под принуждением, с применением силы или угроз, считается никчемным с момента его подписания", - отметил Василенко.

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По словам дипломата, "российской дипломатии, российской пропагандистской машине удалось навязать международному сообществу мнение о том, что так называемые Минские договоренности являются правомерным международным соглашением, и более того, эти соглашения являются безальтернативными средствами для урегулирования ситуации".

"Это абсурд. Украина была вынуждена подписать эти договоренности для того, чтобы остановить агрессию и широкомасштабное развертывание российских войск. После того, как была стабилизирована линия фронта, власть должна была четко сказать, что эти соглашения нас ни к чему не обязывают, они навязаны силой. И они действительно не обязывают Украину, Верховная Рада не ратифицировала эти соглашения. Их нет в перечне нормативных актов международных договоров нашего государства", - заявил он.

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Напомним, что Германия призвала Украину имплементировать так называемую "формулу Штайнмайера" в свое законодательство.

"Мы призываем Россию и Украину полностью выполнить выводы саммита, согласованные в Париже в декабре 2019 года, с целью достижения заметных улучшений для людей на востоке Украины. Прежде всего мы призываем Россию быть более конструктивной, чем раньше, в решении конфликта. Это касается крайне необходимого открытия переходов через линию разграничения, которая месяцами блокируется сепаратистами, достижения прогресса в разминировании и отвода тяжелых вооружений. Украина также должна выполнить свои обязательства, такие как имплементация так называемой "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство", - говорится в заявлении представителя МИД ФРГ, которого цитирует "Интерфакс-Украина".

"Формула Штайнмайера" — вариант выполнения одного из пунктов Минских договоренностей - определение статуса Донбасса. Ее предложил нынешний президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в конце 2015 года, когда он занимал пост министра иностранных дел ФРГ.

Согласно этой формуле, Донбасс на момент проведения там местных выборов должен временно получить особый статус. Получить его на постоянной основе он смог бы только после того, когда результаты этих выборов признала бы ОБСЕ, под контролем которой должно состояться голосование.