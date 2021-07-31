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Верещук рассказала, как готовят поездку Зеленского в США: визит будет содержательным Перед президентом в США отправится глава ОП Андрей Ермак

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон на переговоры с президентом США Джо Байденом ожидается содержательным, стороны будут обсуждать вопросы по девяти направлениям.

Об этом в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" рассказала народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук.

"В любом случае этот визит будет наполнен содержанием. У нас просто нет шансов не наполнить его содержанием, время не на нашей стороне. Мы прекрасно понимаем, что агрессивная политика Кремля продолжается, что Россия не остановится, и "Запад-2021", назовем это учениями, может закончиться негативно для нас. В данном случае поездка президента Зеленского должна иметь результаты", - заявила "слуга народа".

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Комментируя подготовку визита Зеленского в США, Верещук отметила:

"Есть сообщения о том, что те, кто отвечает за визит… встречались с военным представителем, военным атташе Бриттани Стюарт, представителем США в Украине по подготовке оборонного меморандума, той части соглашения, которая поможет нам более конкретно получить ответы от США, какой будет помощь в случае… - и далее будет перечислено. У нас есть 9 направлений, например, координация планов и политики, какие у нас планы, какие у них. Украинская институционная оборонная реформа – мы будем также обсуждать. Реформа оборонной промышленности, как могут корпорации зайти в наши предприятия. Усиление сотрудничества НАТО и Украины – это все будет обсуждаться".

По ее словам, чтобы качественно подготовить этот визит, глава Офиса президента Андрей Ермак вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в ближайшее время отправятся с подготовительным визитом в США, где будут персонально заниматься наработкой документов – в космической отрасли, в отрасли обмена информацией, об исследованиях разработки тестирования и оценки.

"Если нам удастся подписать – считайте, что мы сделали великое дело", - добавила депутат.

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Напомним, президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский пообщались по телефону 7 июня. Во время разговора Байден пригласил Зеленского приехать в Вашингтон.

Впоследствии в Белом доме сообщили, что Зеленский должен встретиться с Байденом в Вашингтоне 30 августа.

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24" спрогнозировал, что непубличная часть встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского состоится на повышенных тонах после того, как США и Германия официально согласовали завершение строительства российского газопровода "Северный поток- 2 ".

"Я ожидаю, учитывая градус, что как минимум непубличная встреча Зеленского с Байденом будет на повышенных тонах. США сегодня во многом недооценивают, а может делают вид, что недооценивают, удар, который они наносят таким поступком", - подчеркнул Арахамия.