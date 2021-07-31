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Верещук анонсировала отставки в Кабмине: разговоры не только о министре обороны "Слуга народа" спрогнозировала сроки кадровых перестановок

В Кабинете министров Украины осенью ожидаются кадровые перестановки, обсуждается замена сразу нескольких министров.

Об этом в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" рассказала народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук.

"Разговоры идут не только о смене министра обороны. Например, разговоры идут о министре юстиции или культуры. Я часто слышала на эфирах вопросы именно такого рода. Речь идет о том, будут ли кадровые изменения осенью. Будут. А какими будут – это решать президенту и премьеру. Премьеру – если мы говорим о, например, министре юстиции или культуры, и президенту – когда о министре обороны, это исключительно его прерогатива вносить представление", - объяснила "слуга народа".

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Напомним, 13 июля министр внутренних дел Арсен Аваков написал заявление об отставке, породившее слухи о новых увольнениях в правительстве.

Журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что вслед за отставкой Авакова из Кабмина могут уволить глав Минюста Дениса Малюську и Минобороны Андрея Тарана.

"Нас ожидают еще несколько отставок. У меня был разговор с президентом, я всегда говорю в глаза то, что думаю. Я считаю, что, например, министр юстиции Денис Малюська – это недоразумение... Думаю, Тарана тоже в течение нескольких дней на посту министра обороны не будет. Парад по случаю независимости Украины будет принимать другой человек", - заявил журналист.

В свою очередь нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что готова возглавить Министерство обороны, если ей поступит такое предложение.