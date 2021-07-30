22:50, Вчера

Путин не отказался от своих планов: Илларионов рассказал об угрозах для Украины По словам Илларионова, президент РФ "развил бешеную деятельность"

Президент России Владимир Путин усилил давление на Украину после переговоров в Женеве с президентом США Джо Байденом.

Об этом в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" рассказал экс-советник Путина Андрей Илларионов.

"Что касается угроз. Угрозы нисколько не уменьшились, они продолжают оставаться высокими. А судя по тем действиям, которые были совершены Путиным за последние полтора месяца, начиная с женевского саммита, чувствуется, что он оказался вдохновленным, окрыленным тем очевидным взаимопониманием, которое у него возникло с его собеседником относительно того, будет ли этот собеседник отдавать приказы, оказывающие поддержку Украине", - сказал экс-советник президента РФ.

Читайте также: Байден развязывает руки Путину — журналист заявил о колоссальной ошибке США

Как отметил Илларионов, Путин "развел бешеную деятельность, оказывает давление на Украину своими публичными заявлениями, изменением законодательства, выступлением на конференции по безопасности, обращением с иском в ЕСПЧ".

"Это все свидетельствует о том, что Путин никоим образом не отказался от своих намерений, и в какой-то степени стал даже более агрессивным. В последней статье, которая там много обсуждается, видно, что Путин неявно намекает, что западная граница исторической России проходит не по рекам Западный Буг, Збруч и Днестр, как это было в его статье 2012 года. Теперь границы, с его точки зрения, распространяются на западную границу Украины. Но это дает дополнительную информацию для Украины, что сопротивление этим планам должно осуществляться, не надо терять бдительности", - подчеркнул он.

Ранее глава исполкома Совета реформ Михаил Саакашвили в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, какой город станет первой целью президента РФ Владимира Путина в случае наступления на Украину.

"Мариуполь – это первая цель Путина. Для меня встреча Байдена с Путиным – это последний реалистический шанс избежать в ближайшие месяцы крупномасштабного нападения России, в том числе на Мариуполь, Херсон, Одессу", - подчеркнул он.

Также Саакашвили рассказал, как во время аннексии Крыма США убеждали Украину не оказывать вооруженное сопротивление России.