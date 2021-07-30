22:23, Вчера

Саакашвили о похищении Чауса: есть много вопросов, где он столько месяцев был Многие страны похищают преступников, отметил глава исполкома Совета реформ

Служба безопасности Украины в ситуации с похищением экс-судьи Николая Чауса нарушила процессуальные нормы.

Такое мнение высказал в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили.

"Если честно, я считаю, что если СБУ его захватила и вывезла – флаг им в руки, молодцы. Но надо было об этом сразу сказать честно, а не нарушать процессуальные нормы. Многие страны похищают преступников, а этот человек преступник, его надо было оттуда вывезти и сдать НАБУ. Поскольку СБУ – это сборище не очень профессиональных коррупционеров, они нарушили все процессуальные нормы, думая, что живут в другой эпохе. В результате они и сами запутались. Надо было сразу сдать НАБУ, оно бы засудило, посадило, и все были бы счастливы. А сейчас есть много вопросов, где он столько месяцев был, по какому процессуальному законодательству это предусмотрено. Это называется похищение, незаконное удержание человека", - сказал Саакашвили.

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По его словам, в самом факте вывоза Чауса из Молдовы "ничего проблематичного не было бы, если бы не непрофессионализм исполнителя".

Ранее экс-судья Николай Чаус, которого в апреле 2021 года выкрали неизвестные, был обнаружен в Винницкой области.

Как сообщает Цензор.нет со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в полицию позвонил житель села Мазуровка и сообщил, что обнаружил экс-судью.

Чаус рассказал, что был похищен неизвестными лицами и подтвердил, что является экс-судьей Днепровского райсуда Киева. В ходе проверки стало известно, что этот человек находится в розыске НАБУ по ч. 4 ст. 368 УК - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Напомним, в 2016 году детективы НАБУ разоблачили судью Николая Чауса в получении 150 тыс. долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Его дело привлекло внимание СМИ тем, что Чаус спрятал полученные деньги в стеклянную банку и закопал ее.

Верховная Рада дала согласие на привлечение судьи к уголовной ответственности, однако Чаус успел бежать за границу. Экс-судью объявили в розыск, впоследствии он был задержан в Молдове по экстрадиционному запросу Украины.

В апреле 2021 власти Молдовы заявили о похищении Николая Чауса, которого готовили к экстрадиции в Украину.