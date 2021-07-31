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Путин и Байден заключили пакт против Украины – Илларионов Президент Украины во время визита в США должен повлиять на этот пакт, отметил экс-советник Путина

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден заключили "пакт" против Украины, по некоторым вопросам их взгляды полностью совпадают.

Об этом в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" рассказал экс-советник Путина Андрей Илларионов.

"Сотрудничество администрации США и администрации Кремля усиливается и развивается по многим направлениям. Это направление стратегической стабильности, кибербезопасности, это возможное предоставление военных баз в Средней Азии для использования американских войск в отношении Афганистана", - отметил он.

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По словам Илларионова, "самое опасное для Украины – это сотрудничество между Байденом и Путиным в отношении Украины".

"Есть несколько направлений, по которым их взгляды и позиции совпадают полностью: относительно Минских соглашений, непредоставление ПДЧ, невключение Украины в члены НАТО. Поэтому президенту Зеленскому в Вашингтоне будет важно поколебать тот де-факто пакт, который Байден заключил с Путиным. И у того, и у другого есть претензии к нынешней Украины, к руководству, и тот, и другой намекают на проблемы с нынешними украинскими элитами, Путин открыто призывает к их замене, Байден делает это косвенно. Важнейшая задача украинской дипломатии – не допустить реализации этого пакта таким образом, как был реализован другой пакт, заключенный 23 августа 1939 года в Москве (пакт Молотова-Риббентропа - ред.). Такого рода пакты заключаются против слабого", - заявил экс-советник Путина.

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Напомним, президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский пообщались по телефону 7 июня. Во время разговора Байден пригласил Зеленского приехать в Вашингтон.

Впоследствии в Белом доме сообщили, что Зеленский должен встретиться с Байденом в Вашингтоне 30 августа.

Экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что Джо Байден не заинтересован в том, чтобы визит Зеленского состоялся в период, когда будет заседать Конгресс.

"Дело в том, что президент Зеленский и его команда достаточно жестко ставят вопрос о поддержке, о гарантиях со стороны Соединенных Штатов по предоставлению ПДЧ, по противодействию "Северному потоку-2". И в этих вопросах есть широкая поддержка в Конгрессе США", - пояснил Грищенко.