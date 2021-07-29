22:56, Вчера

Будет еще одна волна увольнений — военный эксперт об отставках в ВСУ Олег Жданов рассказал, что происходит в ВСУ и грозит ли отставка министру обороны

В Украине будет волна увольнений в военной отрасли. Такое мнение в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" высказал военный эксперт Олег Жданов, комментируя увольнения начальника Генштаба ВСУ и командующего ООС.

"Это еще не конец, будет еще одна волна увольнений. И я думаю, что судя по тому, что президент лично пошел вглубь Генерального штаба и поувольнял ключевых генералов из команды Хомчака, это говорит о том, что он хочет кардинально поменять ситуацию в Вооруженных силах Украины. Во-первых, выполнить закон о распределении полномочий между Генеральным штабом и Министерством обороны, на пути выполнения которого стоял лично Хомчак. И в целом, движение в сторону реформирования Вооруженных сил все-таки начнется с теми назначениями, которые сделал президент", — сказал он.

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Жданов рассказал, чего ждать министру обороны Андрею Тарану и будет ли он отправлен в отставку.

"Для Тарана я скажу, что все на блюдечке с голубой каемочкой. Ему дают второй шанс сейчас исправить ситуацию и делать свое дело. Суть в том, что мы разделили, Министерство обороны — это гражданская организация, которая занимается обеспечением Вооруженных сил. А Вооруженные силы — это военное, Генеральный штаб — это главный военный орган управления, его нужно лишить функции менеджмента и хозяйственной деятельности. Они должны заниматься войсками. Поэтому для господина Тарана сейчас наилучший период, и если он его направит себе на пользу и справится с теми полномочиями, которые сейчас будут передаваться Министерству обороны, то ему ничего не угрожает в плане увольнения. А если нет — то его будут менять", — сказал он.

Напомним, 27 июля Зеленский отправил в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Руслана Хомчака. Комментируя это увольнение, президент отметил, что Хомчак "не сработался" с Андреем Тараном. Новым командующим ВСУ стал Валерий Залужный, сам Хомчак переведен на должность замсекретаря СНБО, с которой ушел Михаил Коваль.

В последнее время в СМИ обсуждается возможная отставка Андрея Тарана с поста министра обороны и назначение на эту должность нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук, которая высказала готовность занять этот пост и обещает поднять зарплаты военным в случае назначения.