17:59, Вчера

В ТКГ рассказали о плане Украины по Донбассу для участия в Нормандской встрече Татьяна Иванова отметила, что "формула Штайнмайера" на заседаниях ТКГ не обсуждалась

У Украины есть план деоккупации Донбасса, с которым она может участвовать в переговорах в Нормандском формате, если они состоятся. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" рассказала член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы Татьяна Иванова.

"С прошлого заседания Трехсторонней контактной группы прошло больше недели, и группа соберется не ранее конца августа, поэтому пока что новостей ТКГ нет. Однако я не согласна с тем, что Украина не имеет плана в отношении встречи в Нормандском формате, если она состоится. Я вошла в ТКГ в 2021 году, а "формула Штайнмайера" была принята в 2019 году. Я не помню, чтобы эта формула обсуждалась на каком-либо заседании группы. Однако в ТКГ очень активно обсуждался план Украины по деоккупации Донбасса. Была попытка разработать совместный документ, он так и не родился, однако такой план у Украины есть. Думаю, что именно с таким планом Украина будет ехать на международную встречу", - сказала Иванова.

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Также она отметила, что по-прежнему никаких договоренностей об обмене людьми нет.

"Украина требует возврата абсолютно всех своих граждан, которые там сейчас незаконно удерживаются, это более 300 человек, я не могу сейчас сказать о датах, так как нет договоренностей о том, чтобы состоялся обмен. Когда такие договоренности будут, все будут проинформированы", - сказала член подгруппы.

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Также Иванова рассказала, что состояние здоровья главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука никак не влияет на работу группы.

Напомним, Леонид Кравчук уже месяц находится в реанимации после операции на сердце, сообщает "Украинская правда". В случае, если Кравчук не сможет возглавлять делегацию после больничного, Украину на заседаниях будет представлять его заместитель Алексей Резников.

Ранее дипломат, экс-посол Украины в США Олег Шамшур заявил, что Нормандский формат исчерпал свои возможности и со временем может "умереть своей смертью". "Время после парижского саммита показало, что даже те вопросы, где будто бы о чем-то договорились, например, о прекращении огня, обмене пленными, - не решаются. И не решаются именно из-за позиции России, которая, как всегда, пытается "играть на гармошке": то уменьшая давление, когда ей нужно, то повышая, но всегда пытаясь удержать стратегическую инициативу, и, к сожалению, ей это удается", - сказал экс-посол.