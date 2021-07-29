16:30, Вчера

"Мы не Северная Корея": в "Слуге народа" прокомментировали "ядерный шантаж" Арахамии Александр Корниенко назвал слова коллеги "умственными упражнениями"

Слова главы фракции Давида Арахамии о том, что "Украина могла бы шантажировать весь мир", если бы была ядерной державой, являются размышлениями наподобие "альтернативной истории". Таким образом данное заявление в эфире программы "Сегодня Утро" на канале "Украина 24" прокомментировал нардеп из фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Он заявил в форме "если бы это могло бы быть", если бы руководители страны не подписали Будапештский меморандум, то мы, пожалуй, могли бы... То есть это такие умственные упражнения, как могло бы быть, альтернативная история. Я не думаю, что Арахамия имел в виду, что сейчас нам срочно надо делать ядерную бомбу, чтобы шантажировать весь мир, как это делает Иран или Северная Корея", - сказал депутат.

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Корниенко отметил, что заявление сделано в сложный для Украины период, и не нужно из этого делать сенсацию.

"Давайте поговорим о сути этого заявления. Оно как раз на фоне тех событий, которые происходят с "Северным потоком-2", тех событий, которые вообще происходят в мире. Конечно, Украине не повредят какие-то дополнительные гарантии и механизмы их воплощения - вопросы безопасности, энергетические вопросы безопасности. Потому что мы видим, что ситуация в определенной степени накаляется. Я думаю, давайте не будем делать из этого очередную громкую сенсацию", - сказал Корниенко.

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Напомним, что слова Давида Арахамии в эфире канала "Украина 24" вызвали бурную реакцию в соцсетях. В частности, известный украинский журналист Сергей Руденко написал, что Арахамии "следует зашить рот".

Напомним, 5 декабря 1994 года Украина, США, Россия и Великобритания подписали Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (так называемый Будапештский меморандум). Таким образом, Украина приобрела статус безъядерного государства. В связи с агрессией России на Донбассе и аннексией Крыма Будапештский меморандум был подвергнут критике со стороны некоторых украинских политиков.