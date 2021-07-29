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Надо бороться за людей гуманитарным образом — Корниенко о российских паспортах в ОРДЛО Александр Корниенко рассказал, стоит ли лишать украинского гражданства людей с паспортом России

В ОРДЛО увеличивается количество людей с российскими паспортами, в то е время есть инициатива лишать украинского гражданства людей , у которых есть российский паспорт. Надо ли это делать, рассказал нардеп из фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Мне кажется, это инициатива не нардепов "Слуги народа", а коллег из оппозиции. Ну, они могут такие политические вопросы поднимать. То, что делает Россия, является угрозой национальной безопасности. Более того, они собираются этим людям дать возможность проголосовать на выборах (в Госдуму России — ред.). Мы по этому поводу готовим уже постановление в комитете и будем в зал выносить — об осуждении таких действий, обращении к мировому сообществу, что нужна какая-то реакция. Но надо бороться за умы людей гуманитарным образом. Из-за того, что 5 лет ничего не делалось в этом направлении, сейчас у нас много работы, чтобы пытаться возвращать людей в Украине, в первую очередь ментально", — заявил он.

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Депутат пояснил, о чем идет речь.

"Это и законопроект о поступлении для детей (с оккупированных территорий - ред.), и о медиаресурсах, которые работают на ту сторону. Знаете, запретить — это легче всего, но давайте выясним мотивы. Я не уверен, что из тех сотен тысяч людей, которые получили российские паспорта... Да, там есть идеологические мотивы, но там есть и практические мотивы, потому что у людей там есть какая-то социальная защита. Нам надо работать над тем, чтобы интеграцией занимались уже сейчас, несмотря на то, что сейчас в нас нет доступа к оккупированным территориям", — сказал он.

Напомним, народные депутаты от разных политических сил внесли в Верховную Раду проект изменений в закон "О гражданстве Украины" относительно автоматической утраты гражданства Украины в случае добровольного получения гражданства государства-агрессора - Российской Федерации. Текст документа на сайте парламента пока отсутствует.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что многие граждане Украины на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей вынуждены получать российские паспорта, чтобы выжить.

"То, что подавляющее большинство людей, получивших гражданство РФ, находясь в оккупации, не означает, что они это сделали добровольно. Многие делают это под принуждением, это их стратегия выживания. Поэтому как раз вопрос отношения к второго гражданства, которое приобретено во время пребывания как заложника, — это предмет отдельного разговора, дискуссии", — сказал он.