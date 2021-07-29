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"Будем шантажировать мир": слова Арахамии наделали шума в соцсетях "У нас есть атомные электростанции, которыми в принципе тоже можно шантажировать" - написал Алексей Голобуцкий

В эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" накануне глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что Украина при условии сохранения ядерного потенциала могла бы сегодня "шантажировать весь мир", однако подписание Будапештского меморандума стало ее "фатальной ошибкой".

"...Если бы мы были ядерной державой, с нами бы все разговаривали бы по-другому, договаривались бы по-другому. Если даже на это идти, то идти надо был совершенно по-другому... Даже если бы не могли обслуживать (ядерное вооружение – ред.), мы могли бы сократиться, но все равно оставить ядерный потенциал. Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах", - сказал Арахамия.

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Соцсети бурно отреагировали на это заявление «слуги народа». Так, известный украинский журналист Сергей Руденко написал, что Арахамии «следует зашить рот».

Кроме того, в соцсетях появились так называемые «фотожабы».

5 декабря 1994 года был подписан Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (так называемый Будапештский меморандум) – это международное соглашение, заключенное между Украиной, США, Россией и Великобританией о приобретении Украиной статуса неядерного государства.

Украина должна выйти из договора о нераспространении ядерного оружия, если страны-подписанты Будапештского меморандума не помогут ей сдерживать российскую агрессию.

Об этом ранее в эфире телеканала "Украина 24" рассказал экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко:

"На сегодняшний день мы отдали третий ядерный арсенал в мире, подписали международную договоренность (Будапештский меморандум - ред.). Если мы сейчас заявим: или выполняется Будапештский меморандум, или мы за собой оставляем право выйти из договора о нераспространении ядерного оружия. А эти два договора идут вместе, без одного распадается другой. И мы начинаем внутренние консультации: у нас все есть, у нас достаточно урана, мы знаем технологии. Не забывайте, в Харькове в СССР расщепился первый атом, у нас мощные и харьковская, и киевская школы, все сотрудники есть... И вы бы увидели, как изменилась бы дипломатическая аура вокруг Украины".