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Путин - хронический психопат, от него можно ожидать все что угодно - Шкиряк "К войне с Россией мы должны быть готовы сейчас, завтра, вчера и всегда", - заявил Шкиряк

Украина должна быть готова к тому, что президент России Владимир Путин может начать широкомасштабную войну с нашей страной в любой момент.

Об этом в эфире программы «Ток-шоу №1» на телеканале «Украина 24» заявил экс-советник главы МВД Зорян Шкиряк.

«К большому сожалению, «Северный поток-2», скорее всего, будет достроен. Мы должны понимать, что такие проекты, в которые вкладываются миллиарды долларов, надо ломать на старте. Пойдет ли Путин войной на Украину, когда по нашей ГТС прекратят качать газ? Мы должны всегда быть готовы к тому, что Путин пойдет войной на Украину. Путин уже пошел войной на Украину. Путин уже убил более 14 тыс. украинских граждан, наших воинов-героев. Когда мы говорим о возможности широкомасштабной агрессии - сегодня наверняка никто не сможет дать стопроцентный ответ на этот вопрос», - заявил экс-советник главы МВД.

«Потому что есть очень много факторов, которые могут повлиять на то или иное решение кровавого диктатора, тем более учитывая то, что это хронический психопат, от него можно ожидать все что угодно в любой момент. Поэтому к войне с Россией мы должны быть готовы даже сейчас и завтра, и вчера, и всегда. Но риск и угрозы после 2024 года, безусловно, повышаются. В этом нет никаких сомнений. Время покажет. Надеемся, что визит Зеленского в США пройдет результативно, и мы будем понимать, в каком мире мы живем и какие перспективы нас ожидают», - добавил Шкиряк.

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Президент России Владимир Путин может высадить десант на юге Украины либо захватить украинский остров Змеиный и разместить там ракеты.

Такое мнение высказал в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" глава исполкома Национального совета реформ Михаил Саакашвили, комментируя возможные сценарии агрессии Кремля:

"То, что сейчас происходит вокруг Украины, мне очень сильно напоминает то, что происходило в 2008 году (в Грузии – ред.). Аналогий очень много. Во-первых, наращивание сил. В течение нескольких месяцев шло наращивание сил вокруг нас, сейчас идет наращивание сил вокруг Украины. В оккупированный Крым перебросили сейчас все десантные группы, которые есть в России, кроме дальневосточных. Это не может быть просто военный маневр, потому что это большие силы, возможности и средства".