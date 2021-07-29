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В "Слуге народа" дали оценку заявлению Арахамии о разговоре с США на "повышенных тонах" "Давид больше имел в виду то, что это будет разговор равноправных партнеров", - отметила Кравчук

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия накануне заявил, что встреча президентов Украины и США состоится на повышенных тонах. По его словам, это связано с согласованием США и Германией вопроса «Северного потока-2».

В эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» народный депутат из фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук объяснила слова Арахамии.

«На самом деле, в визитах на таком высоком уровне очень важную роль играет предварительная подготовка. Мы ожидаем, что глава МИД Дмитрий Кулеба и председатель Офиса президента Андрей Ермак отправятся заранее в Вашингтон, чтобы готовить этот визит. Во многом сыграет подготовительная работа. А по поводу «повышенных тонов», Давид у нас такой горячий парень, поэтому он так подал эту оценку. Думаю, Давид больше имел в виду, что это будет разговор равноправных партнеров», - отметила нардеп.

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«Лидеры представляют суверенные государства, и в первую очередь президент Украины заботится об интересах украинского народа. Он точно понимает, что в интересах украинского народа иметь нормальные партнерские отношения с США. Потому что так случилось, что против нас воюет ядерная страна. Собственно, Украина как суверенное, независимое в своей политике государство должно выстраивать свои партнерские союзы. К Украине должны относиться с уважением. В жестком политическом мире в международной политике надо четко заявлять интересы своего государства», - добавила Кравчук.

Напомним, встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена состоится 30 августа в Вашингтоне.

Президент США Джо Байден перенес переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским с конца июля на конец августа, чтобы заставить его выполнять Минские соглашения в российской интерпретации. Такое мнение в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" высказал российский политолог Андрей Пионтковский:

"Зеленскому всячески дают понять, что от него ожидают в Вашингтоне полного согласия с рекомендациями Байдена. А рекомендацией Байдена будет: идите и выполняйте Минские соглашения, как вам говорят Меркель, Макрон и Путин, и продолжайте, как говорил Лавров, извиваться на крючке Минских соглашений. Офис президента естественно не устраивает эта позиция, и они хотят там выступить с совершенно другой точкой зрения Украины".