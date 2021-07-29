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"Ты мне рот не закрывай": Камельчук и Ильенко поссорились на шоу Юрий Камельчук и Андрей Ильенко перешли на личности в прямом эфире

Во время прямого эфира «Ток-шоу №1» на телеканале «Украина 24» возник очередной острый спор. Словесную перепалку устроили народный депутат из фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук и экс-нардеп, заместитель председателя ВО «Свобода» Андрей Ильенко.

Камельчук: Давайте мы еще раз вспомним, что мы можем дать переселенцам или тем, кто захочет переехать сейчас на контролируемую территорию, и создадим закон с правовыми основаниями, чтобы строить или выделять жилье, или землю по специальным программам. Вместо того чтобы отдельные представители, не буду называть каких партий, разворовывали землю до сих пор, причем под лозунгами, что они выделяли землю АТОшникам, и занимаются покрытием контрабанды. Надо заниматься конкретными вопросами для тех, кто хочет жить на контролируемых территориях.

Ильенко: У вас вся власть в стране уже два года.

Детали перепалки - на видео ниже.

Камельчук: О, сразу шапка горит. Я слова не сказал, а шапка уже горит.

Ильенко: Шапка горит у вас, потому что вы два года у власти и рассказываете о том, что надо делать.

Камельчук: Я вам сейчас вспомню все выделенные земли на территории Львовской и Ивано-Франковской областей с участием свободовских депутатов.

Ильенко: И что?

Камельчук: Помолчи.

Ильенко: Слушай, ты мне рот не закрывай. Ты вообще кто такой, что ты рот закрываешь? Кто ты такой вообще?..

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Это не первый случай острого противостояния политиков на «Ток-шоу №1». В том же эфире внефракционный народный депутат Евгений Шевченко и экс-советник главы МВД Зорян Шкиряк в эфире программы устроили долгую перепалку, которую никак не мог прекратить ведущий, не помогло даже отключение микрофонов.

В другом эфире "Ток-шоу №1" народные депутаты Нестор Шуфрич и Ирина Верещук устроили перепалку. После того, как Шуфрич попросил Верещук "не верещать", они начали говорить друг с другом на повышенных тонах.