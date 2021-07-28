22:52, Вчера

Арахамия оценил шансы украинцев потерять свою страну По словам нардепа, люди готовы к борьбе за Украину

Украинцы с 2014 года стали настоящей нацией и поэтому им не грозит потеря своего государства, хотя угрозы есть.

Такое мнение высказал в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

На вопрос, каковы шансы потерять страну через 30 лет, Арахамия ответил:

"Нет шансов. Угрозы, конечно же, есть, но шансов потерять страну, нет. Потому что с 2014 года Украина стала нацией действительно. Внешняя агрессия объединяет людей, люди готовы к борьбе, люди довольно жестко настроены. Около 1 млн людей были на войне, они знают, как воевать. Еще больше людей готовы отстаивать свою Родину. Мне кажется, что шансов нет".

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Ранее нардеп от "Слуги народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24" назвал главную стратегическую ошибку руководства Украины за годы независимости.

"У Кравчука, мне кажется, фатальная ошибка – избавиться от ядерного оружия после подписания ничего не значащего меморандума (Будапештского – ред.). В принципе, мы сегодня все наследуем эту большую ошибку. Всеми остальными ошибками всех других президентов можно просто пренебречь. Если бы мы были ядерной державой, с нами бы все разговаривали бы по-другому, договаривались бы по-другому", - сказал он.