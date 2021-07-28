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"Езжай к Лукашенко, которому ты ж**у облизываешь": Шкиряк и Шевченко устроили перепалку Экс-советник главы МВД припомнил нардепу поездки в Беларусь к Лукашенко

Внефракционный народный депутат Евгений Шевченко и экс-советник главы МВД Зорян Шкиряк в эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" устроили долгую перепалку, которую никак не мог прекратить ведущий, не помогло даже отключение микрофонов.

Зорян Шкиряк: Запомни раз и навсегда. Я горжусь своим шефом (Арсеном Аваковым - ред.) и всем, что мы сделали для страны. В отличие от тебя…

Евгений Шевченко: На улицу люди выйти боятся...

Шкиряк: Система безопасности у нас сейчас одна из лучших в Европе. Рассказывает он здесь... Езжай в Россию, езжай к Лукашенко, которому ты ж**у облизываешь (нардеп Шевченко известен своими симпатиями к белорусскому режиму - ред.). Езжай туда, чего ты тут сидишь... Ты себя украинцем называешь? Я ценю и уважаю США...

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Шевченко: Что ты там уважаешь?

Шкиряк: У тебя руки в крови, как у Путина...

Шевченко: Народ другой, который придет к власти, ваш американский национализм уберет, и будет проукраинская власть.

Шкиряк: Ты посмотри на себя, чудо в перьях.

Шевченко: Слышите, украинцы, советник министра, слышите, который жаргон.

Шкиряк: Жаргон здесь ты. А я говорю эмоционально, потому что я истинный патриот Украины. А вы негодяй...

Детали - на видео.

Напомним, в прямом эфире "Ток-шоу №1" устроили перепалку нардепы Ирина Верещук и Нестор Шуфрич. Конфликт возник, когда Шуфрич попросил Верещук "не верещать".