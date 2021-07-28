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В Украине пересмотрят полномочия командования ВСУ и Минобороны: подробности Вслед за увольнением Руслана Хомчака ожидаются изменения в оборонном секторе

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности нарабатывает законопроект, призванный более четко разграничить полномочия между Министерством обороны, командованием Вооруженных сил Украины и президентом как верховным главнокомандующим.

Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" рассказал народный депутат от "Слуги народа", представитель президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский.

"Как член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, сталкивался с проблемами межличностной дискоммуникации между Министерством обороны и ВСУ, которой в принципе не должно быть. Потому что в воюющей стране, когда один высокий военно-политический руководитель не может найти конструктивное сотрудничество с военным руководителем, то это не совсем нормально", - подчеркнул "слуга народа".

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По словам нардепа, такая ситуация сложилась "как следствие принятия в 2018 году закона о нацбезопасности и затем принятия изменений в закон о ВСУ, которые сделали определенный дисбаланс в руководстве ВСУ".

"Не совсем сбалансированная управленческая вертикаль тянула за собой те проблемы, конфликты, которые мы сейчас имеем. Правильно говорили президент и Ирина Верещук - в данном случае не может быть личных антипатий и конфликтов в воюющей стране, а должна быть абсолютная синергия. У нас сейчас в комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ведутся дискуссии, нарабатывается законопроект о более четком разграничении полномочий между Министерством обороны и более четкой иерархической подчиненностью между командованием ВСУ, Минобороны и президентом", - рассказал Вениславский.

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Напомним, президент Владимир Зеленский принял решение об увольнении генерал-полковника Руслана Хомчака с должности главнокомандующего ВСУ. На место Хомчака был назначен Валерий Залужный.

"Ожидаю от руководства Министерства обороны и Вооруженных сил качественного взаимодействия и четкого определения перспектив для каждого украинского военного – как на профессиональном, так и на социальном уровне", – отметил Зеленский.

Руслан Хомчак был назначен главнокомандующим ВСУ в мае 2019 года, сменив на этом посту Виктора Муженко.